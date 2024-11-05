貴金屬公司靠「假黃金」行詐套利 負責人騙逾1億被收押

高雄32歲陳姓男子在前鎮區開設嘉恆創新科技貴金屬公司，從事黃金買賣，陳再與詐騙集團合作，由詐團先誘騙被害人至嘉恆購買假黃金投資，再請車手向被害人收取投資款項及回假黃金，橋檢上月指揮楠梓分局搜索，陳男複訊後依詐欺罪嫌聲押獲准。

陳男有妨害自由等前科，去年他租下前鎮區某高檔住宅的一樓店面經營嘉恆創新科技貴金屬公司，並於網路、臉書開設網站，從事一對一服務的黃金買賣，標榜讓買家有最尊貴的購物體驗。

檢警調查，陳男開好公司後，隨即與詐騙集團合作，由詐團透過line群組，以「股票投資」、「虛擬貨幣」等方案，吸引不特定民眾投資，並詐騙被害人向陳男經營的嘉恆創新科技貴金屬有限公司購買黃金投資，再由車手接洽被害民眾收取投資款及黃金。

詐款入帳後，車手隨即將帳戶現金提領一空，被害人原以為參與黃金投資，實則是購買的黃金為「假黃金」，連同購入黃金時交付的款項、投資餘款都被詐團騙取一空。

橋頭地檢署接獲報案後，發現嘉恆創新科技貴金屬帳戶金流有疑慮，經警方與高雄市調處合作蒐證，懷疑該公司從事詐欺及洗錢等不法，上月30日發動搜索，帶回陳男釐清案情。

檢警搜索時，在陳男公司內起獲現金7萬5000元，還查獲8339公克K他命，另有金飾一批、假黃金一批，經查該公司金流，推算陳男公司1年內涉詐金額恐達1億元，約數十名被害人受騙。