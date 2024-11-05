槍殺「關渡鹹粥」闆娘二審仍判20年 家屬憂出獄後會遭暴力威脅

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，一審依殺人、非法持有非制式手槍罪判周20年徒刑，併科10萬元罰金。周、檢方皆對量刑上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

高院指出，一審已經詳細審酌相關量刑因子，並無違法或不當，且周未透露槍彈來源，犯罪動機是出於追求被害人未能如意，引發被害人負面回應，並為預謀犯案，犯行使被害人家屬傷痛難以彌補回復，一審判決並無違誤，因此駁回雙方上訴。

43歲潘婦嫁來台灣18年，領有我國身分證；周俊男平時以打零工維生，曾有一段婚姻，有竊盜、詐欺、毒品等刑案紀錄。2023年6月10日下午1點多，潘婦獨自看顧鹹粥店，周騎機車到場，掏槍朝她開1槍後逃逸，過程僅約20秒。潘婦左胸中彈，當場失去呼吸心跳，送醫不治。

周認罪，辯稱「為情所困」，並說對方要他「長期作戰，不能破壞她家庭到」，且須1個月內戒檳榔、不說髒話、改掉壞脾氣等。他說，潘婦和他約會、吃飯，但沒有給確切交往時間，且潘婦移動平日機車停放位置、換安全帽、店休，讓他頭昏腦脹、胡思亂想，一時出衝動才會開槍。周說，槍是同學的弟弟「黃志勇」所提供。

一審審理時，告訴代理人認為周進店10秒就朝潘婦致命部位開槍，不是一時衝動，而是預謀殺人，且死者住家和周家相距不遠，死者家屬擔憂周若提早出獄，會遭到暴力威脅。潘婦丈夫批周是「色魔」，殺人還毀人名節。

一審認為周俊男犯後即逃離現場，被緝獲後也不交代槍彈真實來源，也未與被害家屬達成和解或獲得原諒，審酌周因情感糾紛即無視國家重刑禁令殺人，不宜輕縱，判他20年徒刑並併科10萬元罰金。