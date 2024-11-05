快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

聽新聞
0:00 / 0:00

槍殺「關渡鹹粥」闆娘二審仍判20年 家屬憂出獄後會遭暴力威脅

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，一審依殺人、非法持有非制式手槍罪判周20年徒刑，併科10萬元罰金。周、檢方皆對量刑上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

高院指出，一審已經詳細審酌相關量刑因子，並無違法或不當，且周未透露槍彈來源，犯罪動機是出於追求被害人未能如意，引發被害人負面回應，並為預謀犯案，犯行使被害人家屬傷痛難以彌補回復，一審判決並無違誤，因此駁回雙方上訴。

43歲潘婦嫁來台灣18年，領有我國身分證；周俊男平時以打零工維生，曾有一段婚姻，有竊盜、詐欺、毒品等刑案紀錄。2023年6月10日下午1點多，潘婦獨自看顧鹹粥店，周騎機車到場，掏槍朝她開1槍後逃逸，過程僅約20秒。潘婦左胸中彈，當場失去呼吸心跳，送醫不治。

周認罪，辯稱「為情所困」，並說對方要他「長期作戰，不能破壞她家庭到」，且須1個月內戒檳榔、不說髒話、改掉壞脾氣等。他說，潘婦和他約會、吃飯，但沒有給確切交往時間，且潘婦移動平日機車停放位置、換安全帽、店休，讓他頭昏腦脹、胡思亂想，一時出衝動才會開槍。周說，槍是同學的弟弟「黃志勇」所提供。

一審審理時，告訴代理人認為周進店10秒就朝潘婦致命部位開槍，不是一時衝動，而是預謀殺人，且死者住家和周家相距不遠，死者家屬擔憂周若提早出獄，會遭到暴力威脅。潘婦丈夫批周是「色魔」，殺人還毀人名節。

一審認為周俊男犯後即逃離現場，被緝獲後也不交代槍彈真實來源，也未與被害家屬達成和解或獲得原諒，審酌周因情感糾紛即無視國家重刑禁令殺人，不宜輕縱，判他20年徒刑並併科10萬元罰金。

周和檢方皆對量刑上訴，周表示他「都認罪」，但堅稱和死者有交往，卻被檢察官講成是「強迫交往」，他認為話被扭曲。高院今天宣判。

周俊男。圖／聯合報系資料照片
周俊男。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 殺人 約會 老闆娘

延伸閱讀

高虹安涉貪二審開庭 時力議員籲辭職別綁架竹市

彰化里長組團赴陸落地免費旅遊一審判無罪 彰檢提上訴

國防部前次長孫玦新侵占欣桃736萬和解 高院開恩給緩刑

詐466元「公衛文」聲請驗存摺墨跡 法官：這非法院能判斷

相關新聞

國中試題「蝦皮」買得到 出版社網巡抓到正妹補教師

曾在補習班任教的劉姓正妹老師，去年7月起陸續將康軒、南一等公司出版的國中試題影印後放上蝦皮販售，後來被兩家出版社抓包提告...

88會館之亂…壹電視經理涉指摘角頭幫黃錦秋裝潢房屋 加重誹謗罪起訴

88會館之亂時，壹電視新聞部簡姓經理涉指摘高檢署檢察官黃錦秋，接受綽號「鱸鰻」的百億賭王林秉文及地方角頭裝潢房屋不正利益...

貴金屬公司靠「假黃金」行詐套利 負責人騙逾1億被收押

高雄32歲陳姓男子在前鎮區開設嘉恆創新科技貴金屬公司，從事黃金買賣，陳再與詐騙集團合作，由詐團先誘騙被害人至嘉恆購買假黃...

槍殺「關渡鹹粥」闆娘二審仍判20年 家屬憂出獄後會遭暴力威脅

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘婦，一審依殺人、非法持有非制式手槍罪判周20年...

虐到9月女嬰翻白眼…瞎扯擦藥就好 台中狠爸媽下場曝

台中蔡姓工人和張姓妻子不滿9月大小女兒哭鬧，竟分別痛毆、猛晃虐到腦出血翻白眼，且蔡僅因2歲大女兒沒站好，就大力反手賞巴掌...

安徽同鄉會招攬大陸旅遊 涉投票行賄2幹部起訴、25人不起訴

台灣安徽同鄉會理事長宋國倩、前秘書長李安泰涉招攬特定里長、里民參加「徽常皖美愛鄉旅團」，去年10月間飛往大陸安徽旅遊，旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。