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虐到9月女嬰翻白眼…瞎扯擦藥就好 台中狠爸媽下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓工人和張姓妻子不滿9月大小女兒哭鬧，竟分別痛毆、猛晃虐到腦出血翻白眼，且蔡僅因2歲大女兒沒站好，就大力反手賞巴掌害她跌坐在地，張女在旁沒制止，還認為「擦個藥就好」，法院依傷害罪各判狠夫妻1年10月、1年3月，可上訴。

檢警調查，蔡男今年5月10日晚上不滿小女兒哭鬧，徒手毆打她腿部2下，12日又因她想睡覺哭鬧，竟又朝小女兒後腦勺、臉部及手腳痛毆；張女5月初也在家毆打小女兒頭部、賞巴掌，還朝她劇烈搖晃4下。

同月15日，蔡男、張女帶2名女兒入住台中旅館，蔡不滿大女兒在電梯內無法自行站立跌坐在地，竟失控朝她賞巴掌，進房後張女又對小女兒前後搖晃，女嬰接連遭毆、搖晃，造成意識模糊，送醫檢查發現腦出血、多處受虐性腦傷。

檢方訊時，蔡男、張女均坦承虐童。旅館人員證稱，目睹蔡以反掌手掌毆打女童，當天原本11點就要退房，2人不斷到櫃檯支付延長時間費用，下午3點見張女到櫃檯時，懷中女嬰已經翻白眼。

旅館電梯監視器拍下，蔡男左手朝大女兒賞巴掌，力道之大，使女童跌坐一旁，張女站在一旁也無動於衷，更無阻止、譴責先生之舉，且醫師鑑定也認為女嬰腦傷不可能是自己摔落造成；檢警也在張手機發現，她曾傳小女兒大腿瘀青照給朋友，還說「上次我老公不小心打太大力。」

檢方指出，蔡男自稱有吸食K他命、欠債80多萬元，因為生氣才毆打打兒，自認情緒沒控管好，且打完小孩都沒帶去看醫生，張女也說「想說只是瘀青，擦個藥就好好了。」且蔡犯後試圖狡辯，張女則始終坦承，但2人對女兒傷勢不當一回事，起訴求重刑。

台中地院審酌，蔡男不顧女兒僅2歲、9個月大，連續毆打妨害其身心，釀小女兒腦出血送醫緊急開顱手術，初期否認最終才坦承。而張女身母親也不顧女兒年幼，分別毆打、劇烈搖晃，顯見2人親職教育都不足。

法院審理後依2個成年人故意對兒童犯傷害罪各判蔡4月、1年6月；另依1個成年人故意對兒童犯傷害罪判張女1年3月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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傷害罪 小女兒 巴掌 虐童

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