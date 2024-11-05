安徽同鄉會招攬大陸旅遊 涉投票行賄2幹部起訴、25人不起訴

台灣安徽同鄉會理事長宋國倩、前秘書長李安泰涉招攬特定里長、里民參加「徽常皖美愛鄉旅團」，去年10月間飛往大陸安徽旅遊，旅途餐敘間還有中共台辦官員致詞兩岸一家親，台北地檢署偵結依受滲透來源委託、資助犯投票行賄罪起訴2人，訂機票葉姓顧問及旅行團員24人等25人不起訴。

起訴指出，64歲李安泰、68歲宋國倩涉受到境外敵對勢力滲透來源安徽省台辦交流聯絡處長「繆劍（通緝中）」指示，去年4月由繆劍擬定招待旅遊計畫，李、宋涉執行、招攬具有總統副統選舉有影響力或投票權的里長、里民旅遊，除機票加第一天南京市住宿費共1萬6830元，其餘旅遊費用3萬3千餘元由安徽省台辦全額資助，用以影響投票意向對價。

李泰安涉招攬國民黨萬華區黨部主委、北市里長及里民共24人，並由台北市安徽同鄉會葉姓顧問協助訂機票、帶隊，2023年10月29日至11月5日安徽省旅遊「徽常皖美愛鄉旅團」則由繆劍、安徽省台辦規劃。行程至合肥市、六安市、淮北市等地遊覽，期間有六安市委員會統戰部副部長「鐘鳴」、六安統戰部部長「關傳兵」、六安葉集區委副書記區長「鄭武軍」、葉集區委常委「王世宏」、淮北統戰部部長「王學成」、淮北文聯黨組書記「陳輝」出席。

旅行團的午餐、晚餐間，中共台辦人員上台致詞，發表「兩岸一家親、常往常來消弭誤會、堅持一個中國、堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」等言論。李安泰等人在10月31日餐敘，向參加旅行團24人和在場中共台辦人員表達「希望台灣明年可以變天，變成國民黨可以交流」「為了兩岸和平發展，大家要支持侯友宜」

台北地檢署認定，李安泰、宋國倩與繆劍涉共同以赴陸旅遊，由中共出資對有投票權人提供不正利益，對113總統副總統選舉有投票權人，也就是參與旅行團24人約定投票權為一定行使，違反反滲透法第7條、及總統副總統選舉罷免法受滲透來源委託、資助犯投票行賄罪嫌，建請依反滲透法加重其刑。

葉姓顧問指出，根本不知行程中會有中共官員，沒聽到選舉話題。陳李姓主委稱，本來就有支持的政黨和總統候選人，不會因參加旅遊而改變。邱姓里長認為這是單純旅行團，直到要他上台發言才意識到是用里長身分而被賦予與陸方交流任務，但不會改變投票意願。

羅姓里民稱，過去參加過6天9千元的大陸旅遊，不認為這次行程低於市價，沒有聽到選舉言論；其他里民稱，回國後才聽聞是落地招待，對政治不熱衷，不會影響投票意願。