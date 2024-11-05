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男製獵槍罰3千元還欠罰單、健保費8萬多元 機車遭法拍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名獅子鄉原住民男子未經許可自製獵槍，遭警方查獲持有土造長槍1枝，警方依據槍砲彈藥刀械管制條例裁罰3000元，男子未予理會，全案移至屏東分署，連同之前其他交通罰單及健保費，8.6萬餘元未繳，名下僅剩下一輛機車，查扣拍賣抵償。

屏東分署指出，這名男子名下僅剩一輛三陽VEGA 125機車，經警方引導積極查訪跑男子親友諸多住處，書記官終於查扣到這輛5年份中古機車拍賣抵償。

為貫徹行政院「五打七安」政策，屏東分署在11月11日上午11點，拍賣五打七安相關案件義務人的汽機車3輛與5筆土地。

屏東分署指出，另名義務人在2019年10月間入境小港機場時，被查到她攜帶月餅含有豬肉成分，農委會防檢局依據動物傳染病防治條例對她開罰20萬元，義務人僅剩一部車齡29年的機車；另件道安義務人13年份TOYOTA銀色INNOVA廂式小客貨車不定底價，一元起標。三陽VEGA125機車定底價，歡迎競標。

屏東分署指出，對3輛汽機車有興趣的民眾可於11月11日上午10點到分署觀覽拍賣物，10點半登記領號碼牌，11點進行拍賣喊價。

分署同時也拍賣其他道安案件義務人坐落林邊、春日、高樹與崁頂的不動產5筆，歡迎多加利用通訊投標，在11月10日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於11月11日上午10點半至11點亦可在拍賣室現場投標，上午11點進行開標。

11月11日屏東分署法拍三輛汽機車，貫徹五打七安政策。圖／屏東分署提供
11月11日屏東分署法拍三輛汽機車，貫徹五打七安政策。圖／屏東分署提供

屏東縣 法拍 罰單 行政院

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