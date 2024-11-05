陸軍新兵入伍15天落跑 逃兵下場曝

桃園大溪許姓男子今年5月間入伍服軍事訓練役，趁端午節放假27小時就落跑，經通知仍拒絕回營，棄役四處潛逃，桃園地檢署發布通緝，遭憲兵隊逮捕歸案，桃園地院簡易判決，將他依無故離去職役逾6日罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

犯罪事實指出，21歲許男為2005年前出生的役男，義務役期為4個月的軍事訓練役，他抽中陸軍，被編入步兵101旅第三營第三連二兵，於今年5月27日前往嘉義大林的「堅實部隊」報到入伍，成為現役軍人；今年端午節時，許男獲准於下午6點離營休假1日，應於隔天晚上9點返營收假。

詎料，許男在服役15天後，竟選擇逾假不歸，步兵101旅於6月12日寄出存證信函，家人通知7天內回營，但許仍選擇拒絕返營並棄役潛逃，逃亡期間匿居不詳地點，無故離去職役逾6日。經桃檢發布通緝，遭桃園憲兵隊逮捕到案，並於今年9月6日退伍。