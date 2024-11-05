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陸軍新兵入伍15天落跑 逃兵下場曝
桃園大溪許姓男子今年5月間入伍服軍事訓練役，趁端午節放假27小時就落跑，經通知仍拒絕回營，棄役四處潛逃，桃園地檢署發布通緝，遭憲兵隊逮捕歸案，桃園地院簡易判決，將他依無故離去職役逾6日罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。
犯罪事實指出，21歲許男為2005年前出生的役男，義務役期為4個月的軍事訓練役，他抽中陸軍，被編入步兵101旅第三營第三連二兵，於今年5月27日前往嘉義大林的「堅實部隊」報到入伍，成為現役軍人；今年端午節時，許男獲准於下午6點離營休假1日，應於隔天晚上9點返營收假。
詎料，許男在服役15天後，竟選擇逾假不歸，步兵101旅於6月12日寄出存證信函，家人通知7天內回營，但許仍選擇拒絕返營並棄役潛逃，逃亡期間匿居不詳地點，無故離去職役逾6日。經桃檢發布通緝，遭桃園憲兵隊逮捕到案，並於今年9月6日退伍。
法官審酌，被告於案發時係現役軍人，本應遵守軍紀，依指揮履行職役，竟擅自逾假未歸建原單位，影響部隊領導統御及軍隊紀律維護甚鉅，且對軍隊的人員控管造成影響，念在他犯後坦承犯行，尚有悔意；兼衡其犯罪動機、目的、無前科素行、職業、家庭經濟等情狀，量處適當之刑，諭知易科罰金。
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