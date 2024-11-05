快訊

谷月涵開示「選後美股必漲」 PTT卻怕了！網憂：跌到明年初

美國總統大選明登場 北韓今晨又試射彈道飛彈

銀杏颱風1特徵明顯 鄭明典：它將遇冷高壓 兩者互動有變數

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍新兵入伍15天落跑 逃兵下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大溪許姓男子今年5月間入伍服軍事訓練役，趁端午節放假27小時就落跑，經通知仍拒絕回營，棄役四處潛逃，桃園地檢署發布通緝，遭憲兵隊逮捕歸案，桃園地院簡易判決，將他依無故離去職役逾6日罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

犯罪事實指出，21歲許男為2005年前出生的役男，義務役期為4個月的軍事訓練役，他抽中陸軍，被編入步兵101旅第三營第三連二兵，於今年5月27日前往嘉義大林的「堅實部隊」報到入伍，成為現役軍人；今年端午節時，許男獲准於下午6點離營休假1日，應於隔天晚上9點返營收假。

詎料，許男在服役15天後，竟選擇逾假不歸，步兵101旅於6月12日寄出存證信函，家人通知7天內回營，但許仍選擇拒絕返營並棄役潛逃，逃亡期間匿居不詳地點，無故離去職役逾6日。經桃檢發布通緝，遭桃園憲兵隊逮捕到案，並於今年9月6日退伍。

法官審酌，被告於案發時係現役軍人，本應遵守軍紀，依指揮履行職役，竟擅自逾假未歸建原單位，影響部隊領導統御及軍隊紀律維護甚鉅，且對軍隊的人員控管造成影響，念在他犯後坦承犯行，尚有悔意；兼衡其犯罪動機、目的、無前科素行、職業、家庭經濟等情狀，量處適當之刑，諭知易科罰金。

桃園許姓義務役男在嘉義陸軍步兵101旅服役15天，今年趁著端午節放1天假逾假未歸，棄役潛逃，桃園地院簡易判決，依無故離去職役逾6日罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。示意圖，非新聞當事人。記者洪哲政／攝影
桃園許姓義務役男在嘉義陸軍步兵101旅服役15天，今年趁著端午節放1天假逾假未歸，棄役潛逃，桃園地院簡易判決，依無故離去職役逾6日罪判拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。示意圖，非新聞當事人。記者洪哲政／攝影

憲兵 桃園地檢署 通緝

延伸閱讀

台退役兵吳忠達傳在烏克蘭戰死 他獲稱「烏克蘭英雄」

國軍協助救災雙標？ 陸軍澄清：依地方申請派遣

美陸軍從中東戰事轉型 預演台海衝突

長泰操演大批軍車故障？ 陸軍：確有應處不預期情況

相關新聞

助理費案二審開庭 高虹安仍稱無罪

停職中的新竹市長高虹安涉詐領立委助理費，一審判有罪，上訴二審昨首開庭，庭訊20分鐘結束，高步出法庭不斷說「謝謝」，即上車...

陸軍新兵入伍15天落跑 逃兵下場曝

桃園大溪許姓男子今年5月間入伍服軍事訓練役，趁端午節放假27小時就落跑，經通知仍拒絕回營，棄役四處潛逃，桃園地檢署發布通...

涉收中共7400萬元搞統戰 統促黨中委張孟崇夫妻被訴

中華統一促進黨中央委員張孟崇與擔任同黨中執委的洪姓妻子，遭控涉接受中共資助7400萬多元，透過自媒體宣傳統戰言論、從事認...

里長組團免費遊陸一審無罪 疑與總統選舉有關 彰檢上訴

2024總統、副總統大選，彰化縣有一團赴中國大陸免費旅遊，被檢調依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪。彰化檢方認旅...

酒駕名單 台南擬張貼鄰里布告欄

酒駕累犯依法公告身分實施2年多，台南迄今累計公布509名，有議員昨質詢指出，1至7月酒駕事故受傷人數不減反增，且7月公布...

雲端發票抽獎疑雲 調局立案調查

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，有網友發現iPhone、iPad獎項有多人重複中獎，將案件函送調查局偵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。