雲端發票抽獎疑雲 調局立案調查

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動發生4人重複中大獎惹議。圖／聯合報系資料照片 財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，有網友發現iPhone、iPad獎項有多人重複中獎，將案件函送調查局偵辦；調查局昨證實已立案交由台北市調查處查處，近期會報請台北地檢署指揮辦案，不排除追究有無公務員涉人謀不臧。

贈獎活動傳疑有弊端之後，由財政部上周向調查局告發，分由台北市調查處依法辦理，檢調人員初步認為，全案可能衍生詐欺、妨害電腦使用罪等刑事責任，至於有無公務員涉入另有貪瀆隱情，將待分案後採取必要蒐證，最快本周進行約談。

台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動共吸引九萬多人參加，民眾如捐贈雲端發票等可獲得點數，再用點數兌換禮券或參加抽獎等，日前有網友發現iPhone、iPad等大獎有四人重複中獎，引發關注。

網友開啟搜查模式，發現社會組中獎名單獲「超商二○○元禮券」的五十人之中，姓彭的中獎者竟有十五人，比率占三成，不符常情；有網友又按照Email分類，發現「彭家軍」愛用victorpeng、Denise、Lync.h、NimsNad等帳號，贈獎活動不尋常。

財政部官員表示，雲端發票抽獎引發的相關爭議，除了財政部和台北國稅局的行政調查，針對外界質疑抽獎作業有內定疑慮，考量財政部並無司法調查權，因此移請調查局協助進行司法調查，對象包括參與這次抽獎作業的所有人，釐清抽獎作業有無疑問，及有無涉及組織犯罪等問題。