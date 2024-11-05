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酒駕名單 台南擬張貼鄰里布告欄

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南市2年多來公布酒駕累犯共509名，有議員質疑今年1月至7月酒駕事故受傷人數不減反增。圖為警方擴大酒駕臨檢情形。圖／民眾提供
台南市2年多來公布酒駕累犯共509名，有議員質疑今年1月至7月酒駕事故受傷人數不減反增。圖為警方擴大酒駕臨檢情形。圖／民眾提供
酒駕累犯依法公告身分實施2年多，台南迄今累計公布509名，有議員昨質詢指出，1至7月酒駕事故受傷人數不減反增，且7月公布的名單中，10年內酒駕3次以上竟有10人，似乎沒震懾效果；市長黃偉哲說，會加強公告，讓更多民眾看到。

南市府說明，會進一步研議加強公告的方式，除了現有網路公告之外，擬擴大公告範圍，例如酒駕累犯名單張貼於公所、里、鄰等實體布告欄，以提升震懾效果。

交通部道安網最新統計，台南1月至8月酒後駕車事故受傷人數，相較去年同期增加9.1%；台南截至8月酒駕交通事故死亡人數為6名，相較去年同期減少14人、下降70%。

市議員周麗津質詢說，2022年酒駕新法上路後，累犯者會被公告姓名、照片及違法事實，但以今年7月24日南市公布第37批名單為例，其中20名累犯中，10年內酒駕達3次以上竟有10人，顯示現行罰則對酒駕累犯似乎無法有效嚇阻。

周麗津也說，根據統計全台各縣市酒後駕車事故受傷人數，1月至7月相較去年同期，6都台北、桃園、台中、高雄等都有下降10％，但台南卻增加13.1%，呼籲市府利用人性愛面子的羞恥心理，將酒駕名單和照片公布在當事人居住鄰里公布欄，加強震懾效果。

市長黃偉哲答詢說，台南去年曾獲酒駕取締績優城市，但今年酒後駕車事故受傷人數不減反增，「真的是滿糟糕，也讓人無法接受」，市府後續會進一步研究適法性，並加強公告，讓更多民眾能看到；黃偉哲也說，年關將近有許多應酬聚餐小酌的機會，酒後就容易肇事，會要求相關單位加強取締。

南市交通局昨公布第39批酒駕累犯名單，共20名累犯違規人，違規地點分別在新營、白河、麻豆、西港、將軍、新化、善化、玉井、仁德、永康、東區、南區、北區、南區。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 台南 酒駕

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