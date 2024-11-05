涉收中共7400萬元搞統戰 統促黨中委張孟崇夫妻被訴

中華統一促進黨中央委員張孟崇與擔任同黨中執委的洪姓妻子，遭控涉接受中共資助7400萬多元，透過自媒體宣傳統戰言論、從事認知作戰，試圖影響多個選舉投票結果，嘉義地檢署依違反反滲透法等罪嫌起訴兩人。

嘉義地檢署去年12月起發動搜索，64歲張孟崇一度滯留大陸，直到今年1月返台，應訊時承認網路上影片及言論是他所製播，但否認違反反滲透法、選罷法的不法，檢方當時偵訊後將他以5萬元交保。張孟崇的Yotube頻道「台灣向前走」訂閱人數2萬多，直到9月還有發布新影片、直播。

檢調查出，綽號「老Ｋ」的張孟崇是中華統促黨發言人，曾任該黨中央委員、黨部總幹事，在嘉雲、嘉南、金台灣及南方之音等南部廣播電台當主持人，現於抖音、臉書、Youtube等經營自媒體，去年8月起也擔任中共福建省歸國華僑聯合會台灣特邀委員。

張孟崇與洪姓妻子沒有固定收入，2011年起接受中國國務院台灣事務辦公室、福建省政府台灣事務辦公室資助款項，張還以該資金購置嘉市透天厝做為統促黨辦公室暨廣播節目錄音室，夫婦倆並應中共要求拍影片針對2021年四大公投案、2022年立委林昶佐罷免案、今年總統副總統及立委選舉試圖帶動輿論、影響投票結果，且詆毀學運人士、宣揚解放軍軍威、勸降我國國軍放棄抵抗等，還定期赴中報告執行成果。

檢調去年底起發動4波搜索，查扣手機、電腦主機、境外勢力金援帳冊等，傳喚被告、證人共49人，認定張孟崇夫妻收受中共7400萬多元幫統戰，違反反滲透、總統副總統選罷法等。

調查局表示，中共意圖操縱、介入我國選舉，影響民主秩序及國家安全甚鉅，將持續掌握危害國家安全情資，並精進案件偵辦作為，進而確保國家安全。