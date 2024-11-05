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里長組團免費遊陸一審無罪 疑與總統選舉有關 彰檢上訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

去年喧騰一時的彰化縣和美鎮蔡姓里長組團赴陸落地招待旅遊，被依反滲透法偵辦，一審獲獲無罪，彰化地檢署提上訴。記者簡慧珍／攝影
去年喧騰一時的彰化縣和美鎮蔡姓里長組團赴陸落地招待旅遊，被依反滲透法偵辦，一審獲獲無罪，彰化地檢署提上訴。記者簡慧珍／攝影
2024總統、副總統大選，彰化縣有一團赴中國大陸免費旅遊，被檢調依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪。彰化檢方認旅遊招攬對象以當地具影響力里長及親友為主，且顯見滲透來源即「統戰辦黃主任」，認定與選舉有關，昨提上訴。

據檢方了解，鄭男邀和美鎮蔡姓里長等18人，去年11月18到23日至大陸東莞旅遊，並負擔往來機票、食宿，鄭把民調投票網址傳給蔡男，留言「傳至群組投侯柯配的票」，即「東莞旅遊」群組。彰化地院認為時機雖敏感，但無法證明鄭、蔡二人有約定及承諾投給特定對象。

彰化地檢署指出，原審判認定鄭招待旅遊具行賄犯意，客觀上有對價關係，在大選將屆前邀請赴陸免費旅遊，顯然以招待旅遊對有投票權團員交付賄賂等不正當利益，根據證詞，足見免費旅遊有要求團員支持侯友宜

蔡男回覆鄭男「我們這裡的人都是投票給侯友宜的」，明知免費出遊是鄭為支持特定候選人，招待出遊，鄭、蔡二人事後所說「招商」或「介紹投資人」顯然是勾串卸責之詞。且鄭男全團只認識蔡男及另一人，豈有平白無故招待不認識者出國，另對象以當地具影響力里長及親友為主，顯見與總統、副總統及立委選舉有關。

彰化檢方認為，判決結果有違經驗法則，昨提上訴，請撤銷原判決，更為適當合法的判決。

侯友宜 投票 立委選舉

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