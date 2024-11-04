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嘉義分署雙11法拍球員卡 有王貞治簽名卡、職棒聯籃絕版卡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲林縣李姓男子欠繳21萬餘元地價稅被移送行政執行署嘉義分署，李男主動表示願將珍藏多年職棒、職籃球員卡法拍償還稅款，當中還有王貞治親筆簽名卡；嘉義分署將於雙11在分署拍賣室舉行「五打七安」賣會上與雲嘉地區不動產及車輛等動產一同進行法拍。

嘉義分署表示，李男因無力繳納欠繳的21萬餘元地價稅，表示願意忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。當天拍賣的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡、同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報、職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。以上在交易市場上稀有之球員卡皆深具收藏價值。

拍賣會特定於今年雙11即11月11日（周一）上午11點，在分署拍賣室舉行「五打七安」有關執行案件拍賣會，當日拍賣物件有雲嘉地區不動產及車輛等動產，最特別的物件就是這些球員明星卡。

分署表示，這些球員卡經專業鑑定有一定市場價值，上次首度法拍時有不少民眾爭相競標，但都低於底標，因屬特殊物件，不方便透露底標，但這次再進行拍賣絕對低於市場交易行情的底價打對折就可買到。

嘉義分署雙11法拍球員卡，當中有1992年王貞治簽名卡及海報。圖／行政執行署嘉分署提供
嘉義分署雙11法拍球員卡，當中有1992年王貞治簽名卡及海報。圖／行政執行署嘉分署提供

雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職棒球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職籃球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李姓男子無力繳清欠稅，願將珍藏多年職籃球員卡法拍償還稅款。圖／行政執行署嘉分署提供

雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒元年球員卡專輯。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒元年球員卡專輯。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒2年球員卡專輯。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒2年球員卡專輯。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒3年球員卡冊。圖／行政執行署嘉分署提供
雲林縣李男無力繳納欠稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，圖為職棒3年球員卡冊。圖／行政執行署嘉分署提供

嘉義 拍賣會 法拍 王貞治

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