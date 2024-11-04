高虹安涉貪今二審戰清白 竹市時代力量議員：應自行請辭

停職中的新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，被依貪汙等罪判刑7年4月，褫奪公權4年，高女與檢方皆上訴，台灣高等法院今首開庭。對此，時代力量議員林彥甫呼籲高應自行請辭，把新竹市還給人民；民進黨議員劉崇顯雖推測高辭市長機會不大，但仍可能因官司改變想法。

林彥甫表示，高虹安一審被判貪汙有罪後，時代力量黨團第一時間就呼籲高應自行請辭，讓市民能重新選任合適的市長，而非由不具民意基礎的邱臣遠長時間代理。

林彥甫說，停職三個月過去，高未辭職的結果就是讓市政牛步，邱臣遠頻繁出國的形象也引發爭議。高虹安堅持不辭的背後，一方面是不肯認錯，另一方面也顯示藍白對於市長人選並沒有共識。

林彥甫認為，高虹安不辭職，邱臣遠對市政也無長遠規畫，受害的就是新竹市民。他要向高虹安喊話，要證明清白無須拖全體市民下水，應盡快辭職，把新竹市還給人民。

劉崇顯說，整體而言高虹安辭職的機會不大，但邱臣遠代理市長在近期公開場合提及高虹安的頻率逐漸下降，市長施政報告的書面內容也有「去高化」的傾向，顯見其正準備努力讓大眾更加認知到自己才是市府當家作主的人，再加上11月初二審開庭內容若高團隊評估不樂觀，或許就有可能會透過辭職這種破釜沉舟以圖自清的手段，來激起關注並用輿論來影響民眾對司法的信心度。