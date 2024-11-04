彰化里長組團赴陸落地免費旅遊一審判無罪 彰檢提上訴

2024總統、副總統大選，彰化縣有一團赴中國落地免費旅遊，被檢調依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪。彰化檢方認旅遊招攬對象以當地具影力的里長及親友為主，且顯見滲透來源即「統戰辦黃主任」，應堪認定與選舉有關，今提上訴。

檢調依反滲透法查辦本案，在選前喧騰一時。據了解，鄭姓男子去年主辦大陸地區東莞旅遊活動，邀和美鎮蔡姓里長等18人在11月18日到23日前往，並負擔往來機票及落地後的食宿，他把民調投票網址傳給蔡男，要求「煩請傳至群組投侯柯配的票」到「東莞旅遊」群組。彰化地院認為時機雖敏感，但無法證明鄭、蔡二人有約定及承諾投給特定對象，依罪證有疑、利於被告之證據法則，應認不能證明鄭、蔡二人犯罪，依法應為諭知無罪。

彰化地檢署上訴書指出，原審判已認定鄭招待旅遊，主觀上具行賄犯意，而約定投票權人要去投票，客觀上有對價關係，鄭男自稱在東莞投資10多年，從未招待此行團員到東莞旅遊，卻在我國大選將屆的密接時期邀請赴陸免費旅遊，顯然以招待旅遊對有投票權的團員行求、交付賄絡不正當利益，又根據多名證人證詞，足見免費旅遊有要團員支持侯友宜的主觀犯意。

蔡男回覆鄭男「我們這裡的人都是投票給侯友宜的」，主觀上明知免費出遊是鄭為支持特定候選人、招待出遊作為行賄，鄭、蔡二人所說「招商」或「介紹投資人」顯為事後勾串卸責之詞，不足採信。又從鄭男全團只認識蔡男及另一人，豈有平白無故招待不認識的人出國之理，而招待對象以當地具影力的里長及親友為主，且顯見滲透來源即「統戰辦黃主任」，應堪認定與我國第十六任總統、副總統選舉及第十一屆立法委員選舉有關。