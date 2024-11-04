統促黨中央委員張孟崇與妻被起訴 涉受境外資助違反滲透法

統促黨中央委員張孟崇與擔任中執委洪姓妻子，檢調調查夫妻倆涉嫌接受境外資助7400萬元在主持的「台灣向前走」電台、抖音、臉書、Youtube等媒體為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨，進行大肆宣傳，試圖影響輿論走向、勸降國軍、陣前倒戈等統戰言論。嘉檢今依涉違反反滲透法、選罷法等罪嫌提起公訴。

嘉義地檢署表示，檢方偵辦張孟崇（64歲）及洪姓妻子等2人涉嫌接受境外勢力不法介選等案件，經專案小組自去年12月至今年7月間，分持搜索票，實施4波共計24個處所之搜索扣押行動，扣得行動電話、電腦主機、境外勢力金援帳冊等物品，並傳喚被告及證人計49人；今年10月25日偵查終結，認為夫婦倆都涉及違反反滲透法第4條受滲透來源指示、委託、資助而為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各款行為罪嫌，提起公訴。

檢調表示，張孟崇夫婦自2011年至2023年間，接受中國國務院台灣事務辦公室（即中共中央台灣工作辦公室）、福建省人民政府台灣事務辦公室等境外滲透來源之指示、委託及資助，收受金援折合計約7400萬元，以境外給予的講稿，在其所主持「台灣向前走」廣播電台節目及抖音、臉書及Youtube等大眾傳播媒體，播放其所錄製廣播節目及所拍攝影片，於2021年四大公投案（重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、中油三接遷離）、2022年立委林昶佐罷免案、2024年總統副總統及立委選舉，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨，進行大肆宣傳，試圖影響輿論走向、公投結果及取信中共官員，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降我國國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論。

檢調調查，張孟崇（綽號「老Ｋ」）係中華統促黨發言人，曾任該黨中央委員及黨部總幹事，在嘉雲、嘉南、金台灣及南方之音等南部廣播電台主持人，現為抖音、臉書、Youtube等自營媒體人，自2023年8月起擔任中共福建省歸國華僑聯合會台灣特邀委員；妻子洪女現任統促黨中央執行委員。