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台南酒駕事故受傷數不減反增 民代籲加強公告累犯名單

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市迄今共公布39批酒駕累犯名單，短短2年多來雖已累計公布509名，然而今年1月至8月酒後駕車事故受傷人數不減反增，相較去年同期增加9.1%，另外，今年7月公布的名單中10年內酒駕達3次以上竟有10名，有議員建議市府應再加強震懾效果。南市府回應，會加強公告。

市長黃偉哲也坦言，台南去年曾獲酒駕績優取締績優城市，但今年酒後駕車事故受傷人數不減反增，「真的是蠻糟糕，也讓人無法接受」，市府後續會進一步研究適法性，並加強公告，讓更多民眾能看到，以達震懾效果。

黃偉哲說，年關將近，又有許多應酬聚餐小酌的機會，酒後就容易肇事，為了有效即時遏止酒駕歪風，會要求相關單位加強取締。

市議員周麗津表示，酒駕新法上路後，累犯者會被公告姓名、照片及違法事實，以今年7月24日公布第37批名單為例，其中20名累犯中，10年內酒駕達3次以上竟有10名，顯示現行罰則對酒駕累犯似乎無法有效嚇阻。

她提到，根據統計全台各縣市A3類酒後駕車事故受傷人數，今年1月至7月相較去年同期，6都中台北、桃園、台中及高雄等都有下降10％，但台南卻不減反增，增加13.1%，呼籲市府利用人性愛面子的羞恥心理，將酒駕名單和照片公布在當事人居住鄰里公佈欄，加強震懾效果。

南市交通局今也公布第39批酒駕累犯名單，共有20名累犯違規人，違規地點分別在新營、白河、麻豆、西港、將軍、新化、善化、玉井、仁德、永康、東區、南區、北區及南區等，違規人所駕駛車輛連帶受到吊扣車牌2年處分，並依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

根據交通部道安網最新統計，台南今年1月至8月酒後駕車事故受傷人數，相較去年同期增加9.1%；台南今年截至8月酒駕交通事故死亡人數為6名，相較去年同期減少14人，下降70%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市迄今共公布39批酒駕累犯名單，短短2年多來雖已累計公布509名，然而今年1月至8月酒後駕車事故受傷人數不減反增，市議員周麗津建議市府應再加強震懾效果。圖為警方擴大酒駕臨檢。圖／民眾提供
台南市迄今共公布39批酒駕累犯名單，短短2年多來雖已累計公布509名，然而今年1月至8月酒後駕車事故受傷人數不減反增，市議員周麗津建議市府應再加強震懾效果。圖為警方擴大酒駕臨檢。圖／民眾提供

交通事故 台南 酒駕

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