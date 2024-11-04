快訊

LINE未更新11月5日起不能傳訊息 5款舊iPhone確定淘汰

台灣金聯人事 蘇治芬回應施俊吉：你如果知道真相一定會向我道歉

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

考察偵查不公開 張啓楷：不落實就刪預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「若檢方再持續無法落實『偵查不公開』原則，考慮刪檢調的預算！」民眾黨立委張啟楷4日與立法院司法法制委員會一同考察北檢時如此表態。媒體則詢問此次考察北檢，是否與京華城案有關？安排考察的委員會召委、國民黨立委吳宗憲則回應說，考察是通案討論，與個案無關。

偵查洩密積弊已久

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲，4日率團與民眾黨立委張啟楷等人，前往台北地檢署考察「偵查不公開執行狀況」。考察重點為北檢關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所的隔離、相關應訊者通行路徑與上下囚車處，以及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

張啟楷表示，法務部本來就有在調查相當多違反偵查不公開、洩密的案子，只是因為近期民眾黨主席柯文哲的案子違反偵查不公開太嚴重，大家就只以為是為了這個案子。其實這是長久以來的問題，「今天是柯文哲，明天可能就是你，」因此4日前來北檢考察是有建設性的，不是針對個案。

盼加強民眾對司法信任

他也指出，立法院這個會期是預算會期，包括檢察司1億多元的預算中，都有教育預算，教育偵查不公開或是到國外參訪，如果法務部、北檢無法解決「偵查大公開」的亂象，今年審預算時就有可能會大幅刪減。

「考察是通案討論，完全與個案無關，」吳宗憲表示，他從2月進到立法院以來，一而再、再而三地強調檢調多次出現違反偵查不公開的問題，至今完全沒有任何的改善，直到上週都還有很多訊息洩露出去。他說，很多基層檢察官重視偵查不公開的問題，「只有檢察界的長官聽不到。」

「大家對於極少數違反偵查不公開的檢察官其實是蠻不齒的。」吳宗憲強調，他是從基層來，有非常多的夥伴都會跟他反映狀況，希望把這塊問題補起來，讓國人對司法有更多的信任。

【更多精采內容，詳見

司法 立法院 考察

延伸閱讀

視察北檢了解違反偵查不公開 吳宗憲：全程錄音錄影、絕無觸及個案

吳宗憲視察北檢駁干預司法 分享前總長、前檢察長2前例對照

吳宗憲、張啟楷考察台北地檢 基層檢批耍官威：誰在公共場所洩密？

鄭文燦涉貪案審判長請假到退休 白委質疑政治介入司法

相關新聞

雲端發票中獎爭議4人重複中獎 調查局：已立案調查

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，網友發現iPhone、iPad獎項有人重複中獎，調查局今證實已立案調查...

桃園女童遭陌生男猥褻案 立委批衛福部毫無回應

桃園市龜山區日前發生陌生男子強抱與猥褻國小女童事件，女童嘶吼喊叫「救命」令人揪心。桃園市長張善政表示，加害人精神有問題，...

台南酒駕事故受傷數不減反增 民代籲加強公告累犯名單

台南市迄今共公布39批酒駕累犯名單，短短2年多來雖已累計公布509名，然而今年1月至8月酒後駕車事故受傷人數不減反增，相...

考察偵查不公開 張啓楷：不落實就刪預算

「若檢方再持續無法落實『偵查不公開』原則，考慮刪檢調的預算！」民眾黨立委張啟楷4日與立法院司法法制委員會一同考察北檢時如此表態。媒體則詢問此次考察北檢，是否與京華城案有關？安排考察的委員會召委、國民黨

左轉綠燈還沒亮開車撞死人 市立醫博士醫師判3年6月

有博士學歷的台北市立聯合醫院朱姓醫師，被控市區駕車未待左轉綠燈號誌亮即左轉，撞上機車騎士後車輛失控，再撞及其他2名騎士，...

警局前燒死人 國民法官不判死判無期理由竟是…

雲林縣黃姓男子在去年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴後，移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。