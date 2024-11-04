考察偵查不公開 張啓楷：不落實就刪預算

「若檢方再持續無法落實『偵查不公開』原則，考慮刪檢調的預算！」民眾黨立委張啟楷4日與立法院司法法制委員會一同考察北檢時如此表態。媒體則詢問此次考察北檢，是否與京華城案有關？安排考察的委員會召委、國民黨立委吳宗憲則回應說，考察是通案討論，與個案無關。

偵查洩密積弊已久

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲，4日率團與民眾黨立委張啟楷等人，前往台北地檢署考察「偵查不公開執行狀況」。考察重點為北檢關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所的隔離、相關應訊者通行路徑與上下囚車處，以及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

張啟楷表示，法務部本來就有在調查相當多違反偵查不公開、洩密的案子，只是因為近期民眾黨主席柯文哲的案子違反偵查不公開太嚴重，大家就只以為是為了這個案子。其實這是長久以來的問題，「今天是柯文哲，明天可能就是你，」因此4日前來北檢考察是有建設性的，不是針對個案。

盼加強民眾對司法信任

他也指出，立法院這個會期是預算會期，包括檢察司1億多元的預算中，都有教育預算，教育偵查不公開或是到國外參訪，如果法務部、北檢無法解決「偵查大公開」的亂象，今年審預算時就有可能會大幅刪減。

「考察是通案討論，完全與個案無關，」吳宗憲表示，他從2月進到立法院以來，一而再、再而三地強調檢調多次出現違反偵查不公開的問題，至今完全沒有任何的改善，直到上週都還有很多訊息洩露出去。他說，很多基層檢察官重視偵查不公開的問題，「只有檢察界的長官聽不到。」

「大家對於極少數違反偵查不公開的檢察官其實是蠻不齒的。」吳宗憲強調，他是從基層來，有非常多的夥伴都會跟他反映狀況，希望把這塊問題補起來，讓國人對司法有更多的信任。

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