左轉綠燈還沒亮開車撞死人 市立醫博士醫師判3年6月

有博士學歷的台北市立聯合醫院朱姓醫師，被控市區駕車未待左轉綠燈號誌亮即左轉，撞上機車騎士後車輛失控，再撞及其他2名騎士，釀1死1傷；台北地院審理，依過失致死罪判朱有期徒刑3年6月。可上訴。

朱2023年3月2日晚間7時駕車行經台北市北安路，未待左轉專用號誌亮起貿然左轉，撞上直行的李姓機車騎士，碰撞後，朱的車輛失控，衝向北安路670巷口，再撞擊巷口停等紅燈的曾姓及林姓騎士。

曾姓騎士送新光醫院急救不治，林姓騎士則受有頭部外傷併腦震盪、腰椎第一節椎體爆裂性骨折多處擦挫傷，朱移送法辦，檢方起訴他。

法官審理認為，朱駕車在交岔路口未待行駛方向左轉專用號誌即貿然左轉，導致1死1傷的慘劇，違反注意義務，應負過失致死、過失傷害刑責。

合議庭認為，林姓騎士的傷勢經函詢醫院，醫院函覆表示，林所受傷勢固然嚴重，但傷勢經診療復健後已得能緩慢行走，不構成重傷害程度，應依過失傷害論罪，因此，朱犯過失傷害罪、過失致死罪，依法從一重論處過失致死罪責。

判決說，朱身為博士畢業的高知識份子，卻違反道路交通規範導致事故，造成無辜的曾姓騎士停等紅燈時死於非命，林姓騎士也受嚴重傷勢。