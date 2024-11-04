檢警調動員數百人追緝陳啟昱3天 遍尋40處無所獲呼籲民眾提供情資

台南地院更裁台鹽綠能聲押案，唯獨前董事長陳啟昱無故未到，院檢均發出拘票追緝，迄今3天仍無所獲，南檢今上午正式發布通緝，據調查，檢警調等搜尋約30、40個處所均未查獲；「陳啟昱人在哪裡？」檢方說，正全力追緝中；是否已潛逃出境？檢方表示，目前無法證實。

檢方對陳啟昱發布通緝，台南地院說，台南地檢署雖已對陳姓被告部分發布通緝，本院予以尊重，惟本院依法囑託橋頭地方檢察署代為拘提，但行拘提期限較長，日後將視拘提情形回覆，再依承辦股依法處理。

本月1日陳啟昱無故未到庭，院檢均發出拘票追緝，檢警調等多次接獲情資，陳啟昱人在高雄或岸邊等處，相關人員據報後到場查證，均無所獲。據指出，檢警調等搜尋約30、40個處所均未查獲。

有情資指出，陳啟昱人仍在國內，指需要一點時間，待事情處理後即會出面，外傳與其相關帳證有關。然而，案發時，陳手機及其往來帳戶等均遭查扣，檢警調等據報後已進一步查證，但無具體事證。

檢方呼籲陳啟昱能盡速自行到案外，也請民眾協助提供陳啟昱去向的相關情資，並提供專線電線（06-2959731 轉6900）查報。

據指出，因陳啟昱手機案發時遭查扣，檢方也囑託警方等進行科技偵查，且經查訪後，迄今仍無法確認陳啟昱行蹤，經警調及海巡等回報其查緝狀況，仍無所獲，檢方決定對他發布通緝。