停車糾紛高雄男攜扳手到場 法官認證「凶器」開罰
高雄陳姓男子今年8月31日下午3時許，因停車問題與黃姓男子起爭執，陳男攜帶兩支「扳手」到場，被警方認為無故攜帶殺傷力器械，依社維法送辦，鳳山簡易庭法官也認為「扳手」質地堅硬，若朝人揮舞會造成傷亡，處陳男4000元罰鍰。可抗告。
今年8月31日下午3時許，陳男在鳳山區與黃姓男子因停車問題起糾紛，陳男當時從汽車後車廂拿著兩支「扳手」在黃男面前揮舞。當時鳳山警分局獲報後，派員警到場，警方見陳男拿扳手揮舞，隨即將他依社會秩序維護法帶回送辦。
鳳山簡易庭審理時，陳男坦承拿板手揮舞，法官認為，陳男攜帶的板手為金屬材質，質地堅硬，如持之朝人揮舞，自當造成傷亡，客觀上足以對人的生命、身體安全構成威脅，屬於具有殺傷力之器械無訛。
法官最後認定陳男無故攜帶殺傷力器械到場，審酌陳男對社會造成的危害，依社維法開罰4000元。可抗告。
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