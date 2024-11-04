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桃園女童遭陌生男猥褻案 立委批衛福部毫無回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

桃園市龜山區日前發生陌生男子強抱與猥褻國小女童事件，女童嘶吼喊叫「救命」令人揪心。桃園市長張善政表示，加害人精神有問題，衛生局和社會局將檢視過去病例，看未來有無加強醫療必要，受害女童也會介入心理輔導。立委陳菁徽今天質疑，衛福部事發後毫無作為及回應。

2022年精神衛生法修法，將於今年12月14日上路，衛福部長邱泰源今天至立法院進行「社區精神病患照護優化」專題報告。國民黨立委陳菁徽質詢指出，桃園身心障礙及精神疾病者侵犯未成年女童，事件發生後，各界紛紛關注且提出改善措施，但與加害、被害對象的保護、照護有關係密切的衛福部卻沒有發布新聞稿，官網、臉書也沒有相關作為及回應動作。

民進黨立委黃秀芳質詢時也說，該事件發生至今，被害者、加害者兩個家庭都十分傷心，衛福部也未發聲，呼籲邱泰源應要發揮影響力，檢討如何預防，不要再發生相同的事件。

邱泰源說，長期以來，不希望精神病患被汙名化，也不要造成障礙的歧視，因此十分小心、謹慎，沒有特別發文。

國民黨立委陳菁徽質詢指出，桃園身心障礙及精神疾病者侵犯未成年女童，事件發生後，衛福部卻沒有相關新聞稿，官網、臉書也沒有相關作為及回應動作。圖／取自國會頻道
國民黨立委陳菁徽質詢指出，桃園身心障礙及精神疾病者侵犯未成年女童，事件發生後，衛福部卻沒有相關新聞稿，官網、臉書也沒有相關作為及回應動作。圖／取自國會頻道

衛福部 邱泰源

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