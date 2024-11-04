快訊

桌球／中國傳奇名將馬龍將訪台 這項成就前無古人

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

聽新聞
0:00 / 0:00

陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士認竊賣刺針飛彈實彈發射筒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署日前依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等起訴5人。今桃園地院開準備庭，涉嫌買賣刺針飛彈實彈發射筒的王姓中士認罪，其律師主張王男先前在軍中表現優異，僅是一時思慮不周，希望依法減刑。

前年10、11月間某日，王姓男子為海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營中士，並在去年8月間調任至海軍軍官學校受訓。王男在海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營位於基隆和平島海鋒戰備陣地的行李庫房內，見該連一具刺針飛彈實彈發射筒無人看管，且該行李庫房前雖設有安全士官值班桌，但勤務未落實，認為有機可趁。

數日後，王男駕車前往該行李庫房，利用營區出入管制僅檢查車輛的後車廂及車輛前方置物箱的安檢漏洞，逕自將刺針飛彈實彈發射筒竊取並放置在後座腳踏板攜出營區，藏放營區個人寢室內。

前年11月4日下午4點40分許，王男透過LINE詢問一名熊姓男子有無購買刺針飛彈實彈發射筒的意願，熊男明知贓物仍允諾以2萬5000元價格收購，分別於前年11月26日及同年12月1日，匯款1萬5000元及1萬元至王男的中華郵政帳戶。

該名熊姓男子曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於2010年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」執行長。

王男遭依貪汙治罪條例第4條第1項第1款之竊取公有財物罪嫌論斷。桃園地院今傳王姓男子開準備程序庭，當庭認罪並庭呈自白書，表示確實有將刺針飛彈實彈發射筒交給熊姓男子。

其辯護人主張，被告認為該刺針飛彈實彈發射筒為報廢品，只差還沒完成報廢程序，且認為該物只是發射筒不具攻擊力，目前已函詢海軍陸戰隊鑑定，並強調被告只是一時思慮不周，平時表現優異、素行良好，主張依法減刑並緩刑諭知。

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署日前依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等起訴5人。圖／聯合報系資料照
桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署日前依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等起訴5人。圖／聯合報系資料照

實彈 海軍 飛彈

延伸閱讀

持續警告伊朗！美宣布增派轟炸機、軍艦赴中東 林肯號航母將離開

影／軍用貨車左轉進營區路口與重機發生車禍 1死1傷

1個月內第3艘外國軍艦！國防部證實法國軍艦穿台海北上

陸軍營區戰車掩體興建案招標 須能抗3300磅炸彈攻擊

相關新聞

桃園女童遭陌生男猥褻案 立委批衛福部毫無回應

桃園市龜山區日前發生陌生男子強抱與猥褻國小女童事件，女童嘶吼喊叫「救命」令人揪心。桃園市長張善政表示，加害人精神有問題，...

高雄男靠偷拍找刺激 10年獵百G影像...查獲逾3000張影像獲釋還繼續拍

高雄31歲朱姓男子多年來偷拍多名女子，前年11月檢警搜索時，在他家中電腦發現100G偷拍檔案，手機藏有3000多張偷拍照...

警局前燒死人 國民法官不判死判無期理由竟是…

雲林縣黃姓男子在去年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴後，移...

停車糾紛高雄男攜扳手到場 法官認證「凶器」開罰

高雄陳姓男子今年8月31日下午3時許，因停車問題與黃姓男子起爭執，陳男攜帶兩支「扳手」到場，被警方認為無故攜帶殺傷力器械...

陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士認竊賣刺針飛彈實彈發射筒

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署日前依涉犯陸海空...

詐466元「公衛文」聲請驗存摺墨跡 法官：這非法院能判斷

台灣高等法院審理前立法委員高虹安詐領助理費案，今首開庭，除傳喚停職中的新竹市長高女外，也分批傳前國會辦公室行政主任「兔姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。