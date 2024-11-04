陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士認竊賣刺針飛彈實彈發射筒

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署日前依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等起訴5人。今桃園地院開準備庭，涉嫌買賣刺針飛彈實彈發射筒的王姓中士認罪，其律師主張王男先前在軍中表現優異，僅是一時思慮不周，希望依法減刑。

前年10、11月間某日，王姓男子為海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營中士，並在去年8月間調任至海軍軍官學校受訓。王男在海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營位於基隆和平島海鋒戰備陣地的行李庫房內，見該連一具刺針飛彈實彈發射筒無人看管，且該行李庫房前雖設有安全士官值班桌，但勤務未落實，認為有機可趁。

數日後，王男駕車前往該行李庫房，利用營區出入管制僅檢查車輛的後車廂及車輛前方置物箱的安檢漏洞，逕自將刺針飛彈實彈發射筒竊取並放置在後座腳踏板攜出營區，藏放營區個人寢室內。

前年11月4日下午4點40分許，王男透過LINE詢問一名熊姓男子有無購買刺針飛彈實彈發射筒的意願，熊男明知贓物仍允諾以2萬5000元價格收購，分別於前年11月26日及同年12月1日，匯款1萬5000元及1萬元至王男的中華郵政帳戶。

該名熊姓男子曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於2010年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」執行長。

王男遭依貪汙治罪條例第4條第1項第1款之竊取公有財物罪嫌論斷。桃園地院今傳王姓男子開準備程序庭，當庭認罪並庭呈自白書，表示確實有將刺針飛彈實彈發射筒交給熊姓男子。