詐466元「公衛文」聲請驗存摺墨跡 法官：這非法院能判斷

台灣高等法院審理前立法委員高虹安詐領助理費案，今首開庭，除傳喚停職中的新竹市長高女外，也分批傳前國會辦公室行政主任「兔姐」黃惠玟、前公關主任「水母」王郁文、前法務主任陳昱愷、前主任陳奐宇等。王女因「申報酬金」466元，一審遭判刑2年、緩刑5年，她步出法庭時說「不知道大家對466塊判刑2年有什麼想法？」

王郁文在台大公共衛生學系就讀時期，列名「台大十三妹」之一，外號「公衛文」。台北地院依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪判王郁文（38歲）、黃惠玟（54歲）各2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，褫奪公權貳年。高院今開庭時，高檢署公訴檢察官表示，因一審要求2人提供義務勞務，是否能改為支付公庫金錢，以節省執行成本。

黃惠玟對「刑」上訴，並表示因本薪多報，導致加班費有差額，卻成了犯罪所得，她強調沒有不法意圖。律師則說，除了對刑上訴外，也對不法所得金額有意見。另外，一審不另為無罪諭知部分，黃惠玟聲請調閱偵訊光碟。

王郁文則聲請調遭扣押的「存摺」，因為一審認為她「知情」但實際上並非如此，因此聲請勘驗「墨色是不是同一次」，她並非每月每次發薪就補登，還說「至少讓我們有機會」。但法官認為這種「勘驗」並非法院所能判斷。