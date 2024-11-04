雲林男台中警局前潑油燒死人 國民法官今判無期徒刑
雲林縣黃姓男子在去年7月間，因債務糾紛等細故，在台中市第四警分局前朝杜姓友人潑汽油點燃，燒死杜男，黃被依殺人罪起訴後，移審台中地院國民法官，家人希望判死、檢方求處無期，辯方求量刑13年6月，國民法官今依殺人罪，判刑無期徒刑、褫奪公權終身。
雲林縣黃姓男子在去年7月間，因協調債務等細故糾紛，不滿被當成「細漢」（台語：小弟），在警局大門前朝杜姓友人潑8.5公升汽油燒死人，事後向被害家屬表示願賠償20萬元。檢方依殺人罪起訴後，移審台中地院國民法官審理。
台中地院國民法官上月底審理時，杜男姊姊泣不成聲，痛斥黃泯滅人性，求國民法庭判死刑。杜的母親寫信吐露，「當簽下兒子放棄急救同意書，我成了殘忍的母親」，令人鼻酸。
公訴檢察官依呈庭的卷證資料，認為黃男行為殘虐，還在警局前縱火，目無法紀至極，經鑑定也認為黃有反社會、邊緣性人格，欠缺減刑因子，建請法院判處無期徒刑，褫奪公權終身。
黃男的辯護律師說，黃男是因衝動犯下大錯，但自始至終都認罪，曾向被害家屬提出賠償20萬元，但未被家屬接受，並非毫無悔意，以司法院量刑趨勢建議系統，主張判13年6月。
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