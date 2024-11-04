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收7400萬宣揚「解放軍」軍威 調查局：統促黨發言人危害國安

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

嘉義地檢署起訴反滲透法案，法務部調查局今指出，中華統一促進黨中央委員兼發言人張孟崇、中央執行委員即張的洪姓妻子收受中共金援新台幣7400萬元，涉犯反滲透法等罪，調查局將持續掌握涉嫌危害國家安全的情資。

調查局指出，嘉義市調查站、屏東縣調查站、國家安全維護工作站經縝密蒐證，蒐獲張孟崇等人涉嫌接受中共官方資金挹注藉擔任嘉雲廣播等電臺主持人，為中共對台行認知作戰等滲透作為，損及我國家安全。

調查局說，案經報請嘉義地檢署檢察官林仲斌指揮偵辦，2023年12月至2024年7月陸續執行4波共計20餘處所的搜索，扣得作案用行動電話、電腦主機及相關帳冊等證物，並約談犯罪嫌疑人。

調查局說，張孟崇、洪女利用廣播電視、網際網路或其他媒體為候選人或支持、反對罷免案宣傳，接受中共國務院台灣事務辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室等資助，共收受金援新台幣7400萬元，並在主持的廣播電台節目及網路平台抖音、臉書及YouTube錄製廣播節目及拍攝影片，為2024年總統、立委選舉特定候選人及政黨宣傳。

此外，張孟崇於媒體上大肆宣傳支持某立法委員罷免案及2021年四大公投案，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降我國軍於兩岸戰爭時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論。

調查局說，中共意圖操縱、介入我國選舉，影響民主秩序及國家安全甚鉅，將持續掌握危害國家安全情資，並精進案件偵辦作為，進而確保國家安全。

法務部調查局。圖／調查局提供
法務部調查局。圖／調查局提供

中共 嘉義 立委選舉

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