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高雄男靠偷拍找刺激 10年獵百G影像...查獲逾3000張影像獲釋還繼續拍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄31歲朱姓男子多年來偷拍多名女子，前年11月檢警搜索時，在他家中電腦發現100G偷拍檔案，手機藏有3000多張偷拍照，偷拍被害人不計其數，當時朱被檢方複訊後聲押獲准，不料獲釋後，在案件審理間，又於去年6月涉嫌偷拍服飾店女店員，高雄地院審結，今依妨害秘密罪再判他7月徒刑。

朱男為偷拍慣犯，從2016年起橫行南部各地區，前年7月30日，朱男在高雄安寧街閒逛，趁服飾店女店員整理服飾時，偷拍女店員裙底風光，整個偷拍過程全被店內監視器拍下，警方「以車追人」掌握到朱男身分。

兩天後，朱男母親陪同他到案，稱朱是國考兩次沒上榜，加上考試日期接近，壓力大才會犯案，希望與女方尋求和解。當時朱男稱偷拍的手機已經被他丟棄，檔案都被刪除，由於缺少偷拍照片、影片佐證，警方詢後依妨害秘密罪將朱男函送地點署偵辦。

朱男遭逮後未收押，離開地檢署後繼續再犯，前年10月18日在衛武營捷運站涉嫌偷拍一名女子裙底風光，他要逃跑時被路人攔下，手機被搜出大量偷拍影片及照片，該支手機即是他7月底犯案使用的IPhone手機。

之後又多次在家具店、捷運站、文具店趁女店員、女顧客不注意時，將手機伸入裙底偷拍，最終警方報請地檢署指揮，將他拘提到案，並在朱的家裡搜出3000多張偷拍的影片及照片，行動硬碟、隨身碟還有110GB偷拍影像。

檢警從影片拍攝時間推估，朱男偷拍時間超過10年，受害女子不計其數，當時檢方發現朱曾在色情網站下載影片，不排除部分影像遭他上傳至網路，為了避免他再犯，複訊後聲押獲准，檢方偵辦時，有8名被害女子提告。

此案經檢方複訊後，為避免朱男再犯偷拍，向法院聲押禁見獲准，羈押期從前年11月16日至去年1月1日止，朱交保後，前案也經檢方起訴，並陸續由雄院、高雄高分院審結。

不料，朱在法院審理期間，仍照常出沒於各服飾店，去年6月29日中午，他到鳳山某服飾店佯稱要幫女友挑衣服，趁店員整理衣物時下手，偷拍馬上被抓個正著，但他趁隙逃逸，沒多久鳳山警分局便循線逮人。

法院審理後，去年偷拍服飾店員部分朱男被判刑7月，不得易科罰金，至於近10年偷拍涉案部分，今年8月最高法院判決定讞，合併判刑1年6月，得易科罰金確定。

朱姓男子10年來偷拍女子裙底風光，法院審理期間他仍繼續偷拍，此次又被判刑7月。此為朱先前涉案經過。圖／讀者提供
朱姓男子10年來偷拍女子裙底風光，法院審理期間他仍繼續偷拍，此次又被判刑7月。此為朱先前涉案經過。圖／讀者提供

偷拍 店員 影片

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