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涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

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涉詐助理費高虹安訴委屈 她強調「沒1毛進口袋」、絕不忘這一天

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費，檢方認定她以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高主張無罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公權4年。

高女與檢方皆上訴，台灣高等法院今首開庭，高虹安說「一生都不會忘記7月26日這一天」。

雖然法官今開庭時有詢問高虹安意見，但高女和律師的主張都「事先打成電子檔」，交由書記官當場「複製貼上」到筆錄上，因此在法庭上她沒有親口說上訴理由。今天庭訊約20分鐘結束，高虹安在步出法庭時，僅不斷地說「謝謝」，隨即上車離去。

高虹安二審時委任鍾維翰、蘇振文、陳建良3名律師。台灣高等檢察署公訴檢察官邱文中表示，本案的關鍵在於沒有申請加班費的請求權基礎，檢方上訴主張一審不另為無罪之諭知部分有罪，其次是被罪所得應是50多萬元。

對於今年7月26日這天遭台北地院判刑，高虹安表示「我一生都不會忘記」，並對一審認定貪約12萬元非常委屈，希望法官明察秋毫，判她和助理無罪。她主張助理對立院匯入的薪資未表反對，「已達合意」，更主張沒有一毛進她的口袋，她未犯貪汙、使公務員登載不實罪。

律師陳建良對地院的證據能力部分爭執、部分不爭執，庭後列表陳報，雖然一審已傳喚8名證人，但他仍聲請傳喚其他證人，因為「有些問題沒有問到」。

法官郭豫珍表示，請律師明確列出問題，重複傳的將只問地院未詰問過的問題。另外法官也拋出立法院組織法第32條第1項、公費助理依勞動基準法等規定，請高虹安表示和實務執行有無不同，2周內陳報意見，本件候核辦。

新竹市長高虹安因涉詐助理費遭停職，台灣高等法院今開庭，她表示「一生都不會忘記7月26日（台北地院判刑）這一天」。記者王宏舜／攝影
新竹市長高虹安因涉詐助理費遭停職，台灣高等法院今開庭，她表示「一生都不會忘記7月26日（台北地院判刑）這一天」。記者王宏舜／攝影

加班費 律師 高虹安

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