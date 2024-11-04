吳宗憲、張啟楷考察台北地檢 基層檢批耍官威：誰在公共場所洩密？

民眾黨主席柯文哲涉弊案延燒，民眾黨立委張啟楷、國民黨立委吳宗憲今前往台北地檢署考察機關有關「偵查不公開」作業情況，基層檢察官批立委作秀，表示所謂考察就是看看在公開場合的活動「有誰會在公共場所洩密？」

京華城弊案由特定媒體不斷報導偵查消息，真假難辨，辦案人員則釋疑疲於奔命，但在高強度質疑下，偵查內容仍是不止洩。立法院司法及法制委員會召委吳宗憲安排考察，原本國民黨立委羅智強也參與，但羅行前取消行程。

基層對吳宗憲、張啟楷的來訪，非常不以為然。有檢察官說，吳宗憲曾任檢察官，對偵查機密可能以何種管洩出，不可能不知情「絕非考察可看出端倪」；有檢察官說，委員考察的地點都在公共場所「有誰會在公共場所洩密？」

也有檢察官認為吳宗憲在「耍官威」。他表示「吳宗憲難道會不知道考察、參訪是事先安排好的？」「難道不知道考察什麼都看不出來？」

資深檢察官說，如果吳宗憲、張啟楷真的有心想了解偵查不公開的事「應該是私下不通知就前來」才能發現真想，敲鑼打鼓、大張旗鼓要考察什麼？

針對有立法委員罕見以偵查不公開之名考察台北地檢署，檢察體系重視。法務部政務次長黃世杰、台北地檢署檢察長王俊力早有準備，法務部國會聯絡幕僚上周也與地檢署行政人員規畫考察動線，並分A、B組接待「訪客」，今早繼續模擬勤教。