已婚男演員台南拍戲 偷吃人妻女星判賠30萬

已婚的王姓男演員去年6月到台南拍戲，與同為已婚的女演員入戲太深而發生婚外情，同車擁抱、親吻，還上旅館發生4次性關係，而被女演員丈夫告上法庭，請求精神慰撫金100萬元，王辯稱僅發生2次性關係，不為法官所接受，認他侵害其配偶權判賠30萬元，可上訴。

女方丈夫主張，王與妻子因工作結識，明知妻子已婚，工作後共同至台南林默娘公園散心，親密接觸，拍完片後共乘一車，在車上擁抱與親吻，還上旅館發生4次性行為，甚至相互傳送猥褻影像及透過視訊為猥褻行為。他精神上受到極大痛苦，與妻子協商離婚中，也對王求償百萬元。

王表示，與女方至公園散心時，並未有親密接觸，且2人發生性行為的次數僅2次，並非4次，也未曾與女方透過視訊為猥褻行為。

王及律師主張，2人因拍戲工作結識，交往期間僅約1個月，事發後王誠心悔悟，已斷絕與女方任何往來聯繫，原告請求精神慰撫金數額過高，應以20萬元適當。

女方陳述，去年6月初、月尾分別與王在旅館各發生2次性行為，法官認為女方丈夫主張王與妻子發生4次性行為，確屬可信。王雖抗辯僅發生2次性行為，但未就丈夫所提與妻子對話內容提出證據予以辯駁，因而認定2人發生4次性行為。

法官也根據相關人員對話光碟及譯文內容，僅見王向女方稱當晚「把（持）的很住」、「煞住了」、「沒有對妳怎麼樣」等語明確，難以證明2人共同前往林默娘公園時，有何親密接觸行為。且女方明確否認「沒有視訊」，無法認定2人有丈夫所稱透過視訊為猥褻行為。