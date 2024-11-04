快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投詐團編可憐女子故事...騙22純情男詐900萬落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣曹姓男子去年9月間籌組愛情詐騙機房，虛構「女子背景」，在交友平台尋找被害人，待目標上鉤後，再以「投資電商」為由，慫恿投資，至少22人被騙，損失破900萬元，警方今年5月至7月陸續收網，帶回曹等6人，檢方聲押曹等5人獲准，近日起訴。

台中市刑大八隊在今年初接獲檢舉，南投縣曹姓男子（34歲）在南投市租賃公寓，籌組愛情詐騙機房，利用虛構的女子背景，在網路平台尋找被害男子行騙。

市刑大八隊與刑事局南打六隊、彰化縣員林警分局等單位，合組專案小組，報請彰化地檢署指揮，案經多月蒐證，發現曹等人曾經一度變換機房。

專案小組在今年5月間，出動特警前往南投市一處公寓搜索，查緝曹男等4男1女到案，現場查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物，另名女共犯則是逃逸，今年7月間才循線查獲。

經查，曹姓男子等人利用虛構的女子背景、網路盜用的美女圖，在網路平台隨機交友，以共犯打字，或是女共犯錄音的方式，與被害人交涉，等到被害男子上鉤後，再慫恿被害人投資電商、網拍平台。

警方查出，至少有22人被騙，金額達900萬元，其中一名被害人是職業駕駛，被騙走55萬元，損失最多。

警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪，移送南投地檢署偵辦，檢方聲押曹等5人獲准、另名18歲女共犯獲2萬元交保。

全案近日偵結起訴移審南投地院，其中曹男被院方認定羈押理由仍在，裁定羈押，其餘涉案人以5萬元交保。

台中市刑大呼籲，詐欺集團多透過交友軟體，或社群軟體網路搜尋詐騙對象，民眾應慎選交友及投資管道，若有標榜高獲利、穩賺不賠等口號的投資商品極有可能是詐騙，務必審慎為之。

南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，帶回6人。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，帶回6人。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，以網路盜用的美女圖，虛構的女子背景故事行騙。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，以網路盜用的美女圖，虛構的女子背景故事行騙。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，查扣涉案電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，查扣涉案電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，帶回6人。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，詐騙22人得款900萬元，檢警在今年5月至7月陸續收網，帶回6人。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，以網路盜用的美女圖，虛構的女子背景故事行騙。記者陳宏睿／翻攝
南投縣曹姓男子經營愛情詐騙機房，以網路盜用的美女圖，虛構的女子背景故事行騙。記者陳宏睿／翻攝

南投縣 網路 詐騙

延伸閱讀

南投又見孤島村！居民返家翻越倒木落石 路旁紮營過夜

詐騙800多萬元還不夠 台南女報警逮詐團50多歲車手

台中女被「陳明文」騙走330萬 求償人頭戶 法官：免賠

颱風康芮侵襲 南投零星樹木傾倒陸續清除

相關新聞

已婚男演員台南拍戲 偷吃人妻女星判賠30萬

已婚的王姓男演員去年6月到台南拍戲，與同為已婚的女演員入戲太深而發生婚外情，同車擁抱、親吻，還上旅館發生4次性關係，而被...

高虹安詐領11.6萬助理費 高院今首開庭訊問順序出爐

停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費，檢方認定她以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物...

國小班導用手機偷拍女童私密處 判處5月、縣府解聘

屏東縣張姓老師利用擔任班導機會，趁著女學童穿短褲運動時，用手機偷拍女學童大腿私密處，屏東地院判張男違反成年人故意隊少年犯...

影／南投詐團編可憐女子故事...騙22純情男詐900萬落網

南投縣曹姓男子去年9月間籌組愛情詐騙機房，虛構「女子背景」，在交友平台尋找被害人，待目標上鉤後，再以「投資電商」為由，慫...

花蓮玉里鎮長龔文俊涉賄獲無罪 盼檢調勿成為選舉打手

花蓮縣玉里鎮長龔文俊在鎮長選舉期間，遭控送傷殘豬頭、豬隻賄選，他強調自己長年將不值錢的傷殘病弱豬隻送人，並非買票；最高法...

高虹安涉貪一審判7年4月明二審首開庭 竹市聲援靜悄悄

新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，二審將在11月4日首次開庭；據悉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。