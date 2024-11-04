影／南投詐團編可憐女子故事...騙22純情男詐900萬落網

南投縣曹姓男子去年9月間籌組愛情詐騙機房，虛構「女子背景」，在交友平台尋找被害人，待目標上鉤後，再以「投資電商」為由，慫恿投資，至少22人被騙，損失破900萬元，警方今年5月至7月陸續收網，帶回曹等6人，檢方聲押曹等5人獲准，近日起訴。

台中市刑大八隊在今年初接獲檢舉，南投縣曹姓男子（34歲）在南投市租賃公寓，籌組愛情詐騙機房，利用虛構的女子背景，在網路平台尋找被害男子行騙。

市刑大八隊與刑事局南打六隊、彰化縣員林警分局等單位，合組專案小組，報請彰化地檢署指揮，案經多月蒐證，發現曹等人曾經一度變換機房。

專案小組在今年5月間，出動特警前往南投市一處公寓搜索，查緝曹男等4男1女到案，現場查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物，另名女共犯則是逃逸，今年7月間才循線查獲。

經查，曹姓男子等人利用虛構的女子背景、網路盜用的美女圖，在網路平台隨機交友，以共犯打字，或是女共犯錄音的方式，與被害人交涉，等到被害男子上鉤後，再慫恿被害人投資電商、網拍平台。

警方查出，至少有22人被騙，金額達900萬元，其中一名被害人是職業駕駛，被騙走55萬元，損失最多。

警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪，移送南投地檢署偵辦，檢方聲押曹等5人獲准、另名18歲女共犯獲2萬元交保。

全案近日偵結起訴移審南投地院，其中曹男被院方認定羈押理由仍在，裁定羈押，其餘涉案人以5萬元交保。