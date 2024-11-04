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高虹安詐領11.6萬助理費 高院今首開庭訊問順序出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費，檢方認定她以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高虹安主張無罪，台北地院認定不法所得為11萬6514元，判她7年4月徒刑，褫奪公權4年。高女與檢方皆上訴，台灣高等法院今首開庭。

高院排定訊問被告順序，9點30分為高虹安，9點50分為陳奐宇、黃惠玟，10點10分傳陳昱愷、王郁文

一審時，同案被告，前法務主任陳昱愷無罪，高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟判2年、緩刑5年；前主任陳奐宇判1年、緩刑3年；前公關主任「水母」王郁文2年、緩刑5年。

北院審理高虹安的範圍，為2020年2月到11月上任不分區立委後申報的助理酬金與加班費有無犯罪；檢調2022年12月15日分8路搜索、約談，並根據「小兔」所提出的電子帳本偵辦，2023年8月14日將5人起訴。

檢察官指高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，施用詐術領取公款，希望法官刷新國會吏治，杜絕立法院零用金制度，彰顯正確的價值觀念及公平正義。

黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷從偵查到審判都認罪，王郁文和高虹安則否認。北院勘驗偵查光碟，傳黃惠玟，陳奐宇、陳昱愷，與高虹安前助理李忠庭、高虹安、王郁文、高虹安前助理吳達偉、高虹安前私聘特助蔡維庭8人作證，檢、辯交互詰問。

北院認為高虹安當時位居立法委員要職，負責立法等公務，應廉潔自持、遵法自律，卻為增加立委辦公室可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴，審酌她沒有前科、涉案情節為共犯中最重等情況，判她7年4月徒刑、褫奪公權4年。

新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，台灣高等法院今日上午首次開庭。圖／報系資料照
新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，台灣高等法院今日上午首次開庭。圖／報系資料照

加班費 王郁文 高虹安

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