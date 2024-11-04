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國小班導用手機偷拍女童私密處 判處5月、縣府解聘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣張姓老師利用擔任班導機會，趁著女學童穿短褲運動時，用手機偷拍女學童大腿私密處，屏東地院判張男違反成年人故意隊少年犯竊錄身體隱私部位罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。案發後，這名老師已被解聘。

判決指出，張姓老師趁著擔任國小班導機會，趁著女學童穿短褲運動時，用手機拍下女學童的大腿私密處。還刻意由下方拍攝，竊錄身體隱私部位。

張姓老師2005年到2022年3月在屏東某國小任教，3年前擔任六年級班導，利用班上女學童穿短褲運動時，竟用手機偷拍多名女童隱私部位，還涉性騷擾摸臀，受害女童向家長反映，學校通報，檢警展開調查。

警方搜索時發現，張師電腦有許多偷拍照片，甚至還有從網路下載裸露照片，部分合成受害女學童照片。檢方偵辦認為，張男猥褻行徑有損為人師表形象，依違反兒童及少年性剝削防治條例、性騷、猥褻等罪起訴。

屏東地院審理認為，張男合成猥褻照，雖令被害人見聞後感到厭惡，但並未有人受有性剝削而遭侵害「性隱私」，有關性騷擾的事證也過於薄弱，難認有違反兒童及少年性剝削防治條例犯行，此部分判無罪。

判決指出，張男拍攝女學童褲管內部，接近身體隱私部位，張刻意從下方拍攝，屬竊錄他人身體隱私部位，審酌張身為教師，應善盡教育及保護學生職責，竟為滿足私慾，利用擔任班導機會竊錄隱私部位，考量張坦承犯行，和解意願，但女學童希望從重量刑，無和解意願，判處張男違反成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。可上訴。

教育處指出，事發後，這名老師已被解聘。

屏東縣張姓老師擔任班導，趁女學童穿短褲運動，用手機偷拍女學童私密處，屏東地院判張男處有期徒刑5月，可易科罰金。案發後，這名老師已被解聘。圖／報系資料照
屏東縣張姓老師擔任班導，趁女學童穿短褲運動，用手機偷拍女學童私密處，屏東地院判張男處有期徒刑5月，可易科罰金。案發後，這名老師已被解聘。圖／報系資料照

屏東縣 隱私

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