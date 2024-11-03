花蓮玉里鎮長龔文俊涉賄獲無罪 盼檢調勿成為選舉打手

花蓮縣玉里鎮長龔文俊在鎮長選舉期間，遭控送傷殘豬頭、豬隻賄選，他強調自己長年將不值錢的傷殘病弱豬隻送人，並非買票；最高法院駁回檢方上訴，龔確定獲判無罪。龔文俊今回應，檢調不該被當成選舉的打手，直言「這是故意凌遲」，盼司法迫害到自己為止。

龔文俊強調自己養豬40年，本來就會將傷殘病弱、體重不足或實驗殘料送人，完全不具有經濟價值，原判決卻用市場價格計算價值，非常不合理。

龔文俊舉例，「爛掉的蘋果能吃嗎？」傷殘豬肉、豬頭也是一樣的道理，非但不能販賣，也因重量不足，農產運銷公司肉品市場無法屠宰，因此自己才送人；但警調卻以豬肉能製成加工品有經濟價值為由，控訴是買票行為，感到很冤枉也很無奈。

他說，檢調不應該當成選舉的打手，濫用司法資源，打官司過程漫長，如果自己意志力不夠強，政治生涯「是不是就完了」，希望選舉鬥爭到自己為止。

62歲龔文俊為國民黨籍，遭控2022年底玉里鎮長選舉前，為拉攏原住民部落，由林姓椿腳聯繫2位部落頭目及副頭目，分送豬頭、豬肉與酒水等給部落耆老，召集族人宴飲，為他拉票，被檢方起訴。