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高虹安涉貪一審判7年4月明二審首開庭 竹市聲援靜悄悄

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，二審將在11月4日首次開庭；據悉，北部有一群支持者自發性號召，明天將在高院集結聲援高，強調高遭政治迫害，不過，竹市在地支持者卻相對低調，尚未聽聞有人欲北上支持聲援。

新竹市長高虹安助理費案一審宣判後一度人間蒸發，臉書、IG幾乎停止更新，不過，今年中秋節前後高開始出席地方活動，先前高虹安還幫竹市議員李國璋慶生，甚至還幫李抹上奶油，心情看似愉悅。

明天高院開庭，外界好奇高虹安這段日子在做些什麼？自己怎麼看待官司？記者稍早致電高虹安，電話未接。

針對高虹安的官司，民眾黨市議員李國璋說，這是高個人的官司，旁人不會去打聽其官司進度與高的生活，至於明天開庭是否要前往聲援，如今高虹安身分屬市長停職狀態，既然身分不同，因此也不鼓勵，也不會個別去打聽任何事情，包括有無里長打算聲援。

高虹安因涉詐助理費案件，先前於台北地方法院出庭時，場外都會有多名里長自發性到場聲援，且陣仗頗大，當時引起地方關注。不過，有里長指出，關於明天高院開庭，沒有空北上聲援高，也還沒聽聞有其他人再邀約行動。

但是，北部有一群支持者已在社群號召，明天上午9點將在高院自發舉辦聲援高虹安活動，強調高當初一審開庭時有些人未能及時發聲，導致檢方起訴無所顧忌，將貪汙罪名加諸，並引爆媒體對正義一方的接連攻擊與抹黑。

該支持者認為，高虹安案件是一場政治迫害，僅11萬多元的助理費用於公共支出卻被判定為貪汙，且無任何不法所得，他們支持公平正義的審判，反對任何不公不義的行為。

新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，二審將在11月4日首次開庭。圖／報系資料照
新竹市長高虹安立委任內涉詐助理費，一審被依貪汙等罪判刑7年4月，市長一職遭停職，經上訴，二審將在11月4日首次開庭。圖／報系資料照

貪汙 高虹安

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