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台中超商店長「垃圾沒分類」 氣清潔員手機蒐證爆衝突

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是超商店長，今年初將未分類垃圾，丟進垃圾車內，遭清潔隊員制止不聽，清潔隊員持手機蒐證，引來陳不滿，當場爆發拉扯衝突，驚動警方到場，依妨害公務送辦，因陳坦認涉案，與清潔員和解，一審判陳拘役20天、緩刑2年、公益捐10萬元。

判決指出，陳姓男子（27歲）是台中市某超商店長，今年初在超商店前，將未分類的垃圾丟進垃圾車內，當時清潔隊員發現後，以口頭告知陳，「需要垃圾分類才能丟棄」，陳置若罔聞後，轉身離開，清潔隊員拿出手機蒐證陳的行為。

陳男發現後，心生不滿，與清潔隊員爆發肢體衝突，拉扯清潔隊員的手機，要求檢查手機，驚動警方到場，陳被依妨害公務罪送辦。

台中地院審酌，陳男犯後坦認犯行，已與清潔隊員達成和解，取得原諒，依法判拘役10天，可易科，緩刑2年，另為讓陳男知所警惕，希望緩刑能收其功能，判陳男支付公益捐1萬元，可上訴。

台中市陳姓超商店長在今年初因垃圾沒分類，與清潔隊員爆發衝突，一審判陳緩刑、公益捐1萬元。圖／本報資料照
台中市陳姓超商店長在今年初因垃圾沒分類，與清潔隊員爆發衝突，一審判陳緩刑、公益捐1萬元。圖／本報資料照

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