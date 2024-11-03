快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

台中女被「陳明文」騙走330萬 求償人頭戶 法官：免賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

詐騙集團去年假冒新北市警官「陳明文」，以台中市蔡姓女子個資被盜用等理由，騙到蔡女匯款330萬元到邱姓男子的帳戶內，蔡女向邱男求償，邱辯稱找網路債務整合，才給對方帳戶，未提供密碼、提款卡，但對方以款項匯錯、廠商糾紛為由，要他領出交付，不知道對方是詐團，一審採信邱供述，判免賠。

蔡姓女子在去年9月中旬陸續接獲詐團假冒健保署、新北市警局警官「陳明文」等人，佯稱以健保卡遭盜用、個資外洩涉及洗錢等理由，要求蔡女將帳戶內存款，匯款到指定帳戶內。

蔡女在去年9月12日、13日兩天，陸續匯款330萬元，後來才知遭到詐騙，趕緊報警，通報對方的帳戶為警示帳戶，不過贓款已被提領。

蔡女向該帳戶的邱姓男子提出損害賠償告訴，認為邱提供帳號給詐團，有故意過失，需負賠償責任。

台中地院審理時，邱男辯稱，當初是在網路上看到債務整合資訊，在「熊好貸」網站留下聯絡方式後，「周義傑」先與他聯絡，要求提供貸款資訊、個資，以詢問各銀行重整利率，後來又介紹他做保健食品，後續「劉福耀」在通訊軟體加他好友後，告知蔡姓女子要做保健品，會先匯款一筆貨款，要他幫忙找工廠。

邱男說，蔡女陸續匯款330萬元到帳戶內後，對方以匯款匯錯、廠商糾紛等理由，要他領出款項，交給「會計長兒子」跟「劉福耀」等人，對方在對話紀錄內記載「已證明：劉福耀副理已收到貨款」等語，但同年月14日，帳戶被警示，告知對方去警局說明，遭對方封鎖後才知詐騙。

法官指出，邱男涉犯詐欺罪，已獲檢方不起訴，蔡女主張邱男有過失侵權行為，需負舉證責任，蔡女僅主張邱受國民教育、政府大力宣導反詐，卻將提供帳戶、密碼給詐團領款，但邱是因債務整合，僅提供帳號給對方，沒有交付存摺、金融卡、密碼、網路銀行登入方式，與蔡女主張不符。

法官認為，蔡女不認識邱男，雙方無一定的特殊關係，邱男對蔡女不負一般防範損害的注意義務，既然邱無防範蔡女遭詐團詐欺而受有財產損害的注意義務，邱基於「收受貨款」的認知，提供帳戶給對方，再將貨款領出給第三人，不構成過失侵權行為，判免賠、可上訴。

台中市蔡姓女子被歹徒詐騙330萬元，蔡女向匯出的邱姓男子人頭戶求償，一審判免賠。圖／本報資料照
台中市蔡姓女子被歹徒詐騙330萬元，蔡女向匯出的邱姓男子人頭戶求償，一審判免賠。圖／本報資料照

密碼 詐騙集團

延伸閱讀

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

商演歌手被誘騙赴泰拘禁詐團園區 友人：業績沒達標就被電擊毆打

影／婦遭騙400萬央求「出金」 詐團竟「佛心」派女車手還30萬遭逮

投資老班章普洱茶受騙 詐團成員落網、幣商收押

相關新聞

台中女被「陳明文」騙走330萬 求償人頭戶 法官：免賠

詐騙集團去年假冒新北市警官「陳明文」，以台中市蔡姓女子個資被盜用等理由，騙到蔡女匯款330萬元到邱姓男子的帳戶內，蔡女向...

影／青壯男開豐田暗夜撞台中公園 遇彎道他直行釀禍

台中市宇姓男子在今天凌晨零時許，開車行經北區雙十路時，在接近自由路二段時，疑不明原因，未注意到在台中公園前有一處轉彎，宇...

黑幫勾結汽車業務 盜刷轉賣撈千萬

黑幫「太陽聯盟」林姓男子，透過網路取得境外澳洲銀行客戶的信用卡號及授權碼，他夥同幫眾，勾結國都汽車業務員，盜刷購買十一輛...

警局前縱火行凶 被害家屬求判死

雲林黃姓男子因協調債務等細故糾紛，在警局大門前朝杜姓友人潑八點五公升汽油燒死人，事後向被害家屬表示願賠償廿萬元。法院開庭...

黑幫勾結車商業務員 盜刷境外信用卡購車轉賣上千萬元

黑幫「太陽聯盟」32歲林姓男子，透過網路管道取得境外澳洲銀行客戶的信用卡號及授權碼，他夥同太陽聯盟幫眾，勾結在國都汽車擔...

警察爸媽讓稚子Cosplay「阿北上銬」 警大曝懲處下場

台南有對警察爸媽日前攜兒參加萬聖節活動，夫妻倆一身警察制服，幼兒則穿著黃色POLO衫，扮成民眾黨主席柯文哲模擬「阿北上銬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。