台中女被「陳明文」騙走330萬 求償人頭戶 法官：免賠
詐騙集團去年假冒新北市警官「陳明文」，以台中市蔡姓女子個資被盜用等理由，騙到蔡女匯款330萬元到邱姓男子的帳戶內，蔡女向邱男求償，邱辯稱找網路債務整合，才給對方帳戶，未提供密碼、提款卡，但對方以款項匯錯、廠商糾紛為由，要他領出交付，不知道對方是詐團，一審採信邱供述，判免賠。
蔡姓女子在去年9月中旬陸續接獲詐團假冒健保署、新北市警局警官「陳明文」等人，佯稱以健保卡遭盜用、個資外洩涉及洗錢等理由，要求蔡女將帳戶內存款，匯款到指定帳戶內。
蔡女在去年9月12日、13日兩天，陸續匯款330萬元，後來才知遭到詐騙，趕緊報警，通報對方的帳戶為警示帳戶，不過贓款已被提領。
蔡女向該帳戶的邱姓男子提出損害賠償告訴，認為邱提供帳號給詐團，有故意過失，需負賠償責任。
台中地院審理時，邱男辯稱，當初是在網路上看到債務整合資訊，在「熊好貸」網站留下聯絡方式後，「周義傑」先與他聯絡，要求提供貸款資訊、個資，以詢問各銀行重整利率，後來又介紹他做保健食品，後續「劉福耀」在通訊軟體加他好友後，告知蔡姓女子要做保健品，會先匯款一筆貨款，要他幫忙找工廠。
邱男說，蔡女陸續匯款330萬元到帳戶內後，對方以匯款匯錯、廠商糾紛等理由，要他領出款項，交給「會計長兒子」跟「劉福耀」等人，對方在對話紀錄內記載「已證明：劉福耀副理已收到貨款」等語，但同年月14日，帳戶被警示，告知對方去警局說明，遭對方封鎖後才知詐騙。
法官指出，邱男涉犯詐欺罪，已獲檢方不起訴，蔡女主張邱男有過失侵權行為，需負舉證責任，蔡女僅主張邱受國民教育、政府大力宣導反詐，卻將提供帳戶、密碼給詐團領款，但邱是因債務整合，僅提供帳號給對方，沒有交付存摺、金融卡、密碼、網路銀行登入方式，與蔡女主張不符。
法官認為，蔡女不認識邱男，雙方無一定的特殊關係，邱男對蔡女不負一般防範損害的注意義務，既然邱無防範蔡女遭詐團詐欺而受有財產損害的注意義務，邱基於「收受貨款」的認知，提供帳戶給對方，再將貨款領出給第三人，不構成過失侵權行為，判免賠、可上訴。
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