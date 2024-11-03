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影／青壯男開豐田暗夜撞台中公園 遇彎道他直行釀禍
台中市宇姓男子在今天凌晨零時許，開車行經北區雙十路時，在接近自由路二段時，疑不明原因，未注意到在台中公園前有一處轉彎，宇直接往前行駛，撞上台中公園的人行道，宇男沒有酒駕，自述是「路況不熟」釀禍，詳細肇事原因待查。
第二警分局在今天凌晨零時40分許獲報，北區自由路二段台中公園有交通事故發生，員警到場，現場發現宇姓男子（29歲）駕駛豐田轎車，自撞台中公園人行道，宇男輕微擦挫傷。
經查，宇男開車沿雙十路行駛至自由路二段，欲往公園路方向行駛，在雙十路彎道處，向前直行，自撞台中公園旁的人行道。
員警依法在場酒測，宇男無飲酒情形，自述不熟路況，詳細事故原因，將交由交通警察大隊進一步分析研判。
第二警分局提醒，駕駛人行駛不熟路段時應減速慢行，注意路況變化，以確保自身與他人安全。
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