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黑幫勾結汽車業務 盜刷轉賣撈千萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

黑幫「太陽聯盟」林姓男子，透過網路取得境外澳洲銀行客戶的信用卡號及授權碼，他夥同幫眾，勾結國都汽車業務員，盜刷購買十一輛跑車、房車，其中五輛已取車轉賣，獲利上千萬，另六輛被車商發現異狀中止交易；刑事局陸續逮捕林姓主嫌等十三人，檢方日前依詐欺取財、洗錢、組織等罪嫌起訴。

卅二歲林姓男子原本是四海幫成員，但他大哥後來轉投太陽聯盟，他也跟著跳槽加入太陽聯盟，犯案同夥全都是太陽聯盟成員。

警方指出，林嫌聲稱在一個網路群組，結識疑中國大陸的網友，對方說可提供境外澳洲銀行卡號及授權碼，林嫌與對方談妥盜刷的利益分成後取得卡號。

林嫌挑選盜刷目標時，廿七歲許姓同夥說他念書時的林姓同學，在國都汽車擔任業務員，可找他商討盜刷購買車輛。嫌犯得知，國都汽車業務員的簽約刷卡程序，可以手動輸入簽帳金融卡卡號、到期年限、安全碼及無簽帳金額限制，無須三Ｄ認證，認為有機可乘，因此找陳姓、鄭姓等七人擔任買家。

林姓業務員則拉來傅姓、游姓、楊姓等三名業務員一同參與，四人將刷卡機攜出營業所外、到超商簽約，主嫌等人共購買每輛價值六十二萬元至二七○萬元不等的TOYOTA SUPRA、LEXUS RZ450e、TOYOTA CAMRY HV、TOYOTA VIOS汽車共十一輛，其中已領取的五輛汽車，交車後隨即轉手販賣給不知情二手車商，犯罪所得至少一二五○萬元。

國都汽車向銀行請款時，遭銀行認定是盜刷拒絕給付，國都汽車清查發現從今年二月至三月間，多名業務員以異常方式，持外國銀行信用卡全額刷付車款訂單，國都立即報案並取消剩下要交付的六輛車。

TOYOTA 澳洲 盜刷

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