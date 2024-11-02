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警察爸媽讓稚子Cosplay「阿北上銬」 警大曝懲處下場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台南有對警察爸媽日前攜兒參加萬聖節活動，夫妻倆一身警察制服，幼兒則穿著黃色POLO衫，扮成民眾黨主席柯文哲模擬「阿北上銬」，媽媽事後將「銬北照」發IG遭炎上；中央警察大學回應，將依規定召開考績會調查，影響警譽部分將予以申誡懲處。

警大公關室表示，這對警察爸媽皆為警大正期班畢業，媽媽先前在警大擔任女生隊的區隊長，目前請育嬰假在家帶孩子留職停薪中，爸爸在台南市刑警大隊服務。

警大說，根據相關規定，會盡速召集考績委員開考績會進行調查程序，會讓當事人到場說明，並依照相關程序辦理；由於未值勤時段卻穿著警察制服參加活動的行為較不適當，會追究相關人員違失責任，予以申誡懲處。

台南有對警察爸媽日前攜兒參加萬聖節活動時，穿著警察制服，卻讓孩子穿黃色POLO上衣，扮裝成柯P，模擬「阿北上銬」惹議，警大回應，將召開考績會懲處。圖／聯合報資料照片
台南有對警察爸媽日前攜兒參加萬聖節活動時，穿著警察制服，卻讓孩子穿黃色POLO上衣，扮裝成柯P，模擬「阿北上銬」惹議，警大回應，將召開考績會懲處。圖／聯合報資料照片

制服 柯文哲 考績 萬聖節 警察

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