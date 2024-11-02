闖紅燈車禍屏縣1到10月518件釀5死 警專案取締闖紅燈

闖紅燈是常見危險駕駛行為之一，屏東縣今年1到10月發生518件闖紅燈車禍518件、5死，警方將在11月4到6日展開闖紅燈違規取締專案，搭配科技執法，希望有效降低事故發生。

屏東縣警局交通隊統計，2023年屏東縣約有七成交通事故發生在路口，闖紅燈是事故主因之一。數據顯示，今年1至10月，屏東縣發生518件闖紅燈事故，5人死亡、791人受傷，雖與去年同期相比事故減少95件、死亡人數減少2人、受傷人數減少127人，但闖紅燈仍威脅路口安全。駕駛人若能於號誌轉黃燈時減速，避免加速闖越紅燈，將能有效減少事故發生。

警方表示，將於特定路口強化實地攔查勤務，並利用科技設備違規取締，科技執法與實地檢查雙管齊下，提高執法效能。此專案將針對多個事故頻發路口強化取締，藉由持續性執法，促使駕駛人養成自發守法的習慣，減少違規行為發生。