法務部預告修正墮胎罪爭議 林志潔：非處罰人工流產婦女

法務部預告修正刑法墮胎罪，引來婦團撻伐。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔今指出，法務部修正可能因沒說清楚，此修法是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應罰金刑一律調整級距的隨同修法，並沒有嚴加處罰實施人工流產的婦女。

法務部日前預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者罰金從3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者罰金也從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。對此婦女團體也痛批法務部「逆向而行」，時代力量黨主席王婉諭也批評法務部「食古不化」。

林志潔指出，這次修法其實是在現行墮胎罪尚未被廢除下，因應我國罰金刑一律調整級距的隨同修法，法務部之前對罰金級距調整標準為1 年以下有期徒刑為10萬元以下罰金；3年以下有期徒刑為30萬元以下罰金；5年以下有期徒刑為50萬元以下罰金；7年以下有期徒刑為70萬元以下。

林志潔強調，這次修法，為了盡可能保障生育自主權，把現行法的「宣傳墮胎罪」刪除，並且將刑法現行構成要件中，婦女因疾病或有防止生命危險必要的人工流產行為，從「有罪免刑」，改成「不罰」，也就是母體健康的保護要優先，在保護母體狀況下所為的人工流產是無罪的。

林志潔表示，我國的墮胎罪因為優生保健法給予了相對廣的阻卻違法事由，近年來，很少會有因墮胎行為而遭到起訴或處罰的案例，因此優生保健法，才是許多基於宗教或信仰等理由的團體，大力主張要限縮使用範圍的法律。

林志潔表示，這次只能說法務部的預告修正誤踩雷區，因應罰金刑級距的總體調整，跑去也一併提高墮胎罪的罰金刑，在預告修正的公告中，又沒有說明清楚，才引發爭議。

林志潔建議，已經很少使用的條文，罰金刑就不要再動，何況很多尋求人工流產的婦女，可能就是在經濟或生活上有壓力而必須墮胎，雖然依照優生保健法，影響懷孕婦女身心和生活，可以成為合法人工流產的理由，但若是已婚婦女而其配偶不同意，在現行法配偶同意權尚未廢除時，確實可能因為提高罰金，加重了對婦女的處罰，十分不當。