高雄酒駕女「進自家車道」遇警酒測 親友怒轟執法不當

高雄陳姓女子今天凌晨開車，準備進入住處大樓地下停車場，在車道上被警方攔車要求酒測，因酒測超標被捕。親友找律師趕去派出所，質疑警方執法不當，認為警方進私人車道攔檢侵害權益，但警方認為「處置並無不妥」，將全案移送法辦。

據了解，今天凌晨3時許，陳姓女子（37歲）在高雄市鼓山區文信路，開車進入住處大樓地下停車場車道，遭鼓山警分局龍華派出所員警攔阻去路，認為她「有酒容」要求對她酒測，呼氣酒測值每公升0.27毫克，警方立即逮捕她。

親友獲悉趕去派出所，認為私人車道屬於私人領域，警方未經允許或取得法定許可，進入私人領域攔檢可能違法。但他們不滿被員警請出派出所，今天便在臉書社群，質疑警方執法程序。

鼓山警分局表示，陳女4名朋友牽1隻大型犬至派出所，警方先請他們到沙發區等候，他們質疑執法程序並有爭執，警方向解釋後，見他們仍情緒激動，唯恐妨害派出所刑事案件偵辦秩序，才請他們到所外等候，後來他們便自行離去。

警方表示，陳女雖稱請代駕開車，但員警發現她1人停車在禁止時停車的地方，又見到員警馬上上車開車，員警才上前盤查，見陳女「有酒容」才依警察職權行使法要求酒測，員警處置並無不妥之處。

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