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萬聖節活動 台南警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」惹議

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有對警官夫妻於萬聖節期間穿著警察制服，讓孩子著黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」，妻子還將「銬北照」po上網，而遭轉傳肉搜，質疑行政不中立。市警局得知後徹查，經綜合考量，對在市刑大服務丈夫涉影響警譽，予以申誡懲處。

據調查，這對警官夫妻是警察大學正期班畢業，妻子在中央警察大學服務，目前請育嬰假、留職停薪在家帶小孩，丈夫則台南市刑大偵查員。

當時，警官妻在臉書上po文，一張乍看之下萬聖節的應景照，寫著希望大家颱風天都平安，「還好有提早拍萬聖節照片，知道我們扮什麼嗎？」

眼尖民眾定睛一看，夫妻兩人穿著警察制服，讓孩子套上黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay柯文哲，還模擬上銬柯文哲的畫面。

沒想到照片一po上網，引來民眾質疑「警察帶頭嘲諷特定政黨人物，請問公務員的行政中立呢？」po文警官妻還被肉搜，連丈夫也被起底。事件燒到任職台南市刑大的丈夫，昨上班時突然被主管詢問此事，才知道事情大條了，急忙通知妻子刪除照片，但已來不及止血。

台南市刑大指出，該偵查員與妻子因萬聖節活動於10月31日在社群媒體發布兩人著制服角色扮演相片及言詞，引發瀏覽民眾認為影射某政治人物涉有違反行政中立不佳觀感。

案經調查了解，偵查員及任職他警察單位妻子參加兒子萬聖節活動，單純構思以角色扮演拍照應景；妻子在未告知下，將相片上傳社群媒體，造成網友討論；惟他在發現議題造成觀感不佳後，隨即請妻子撤文。

市刑大表示，偵查員任職期間表現正常，對於上述情節影響警譽，深感抱歉。警局已針對他涉影響警譽部分，追究相關違失責任，予以申誡懲處。

台南有對警官夫妻於萬聖節期間穿著警察制服，讓孩子著黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」惹議。圖／聯合報資料照片
台南有對警官夫妻於萬聖節期間穿著警察制服，讓孩子著黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」惹議。圖／聯合報資料照片

台南 柯文哲 萬聖節 警察

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