臉書轉賣大巨蛋國慶晚會門票2張法辦 法官這理由判不罰
基隆張姓市民將「113年大巨蛋國慶晚會」門票2張，在臉書社群公開兜售，員警網路巡邏發現佯裝買家，以2張門票3000元購買，交付時查獲依違反社會秩序維護法送辦。張稱公司臨時出差轉賣，法官認為，僅2張與一般大量購入熱門遊樂票券加價牟取暴利的黃牛迥異，判決不罰。
基隆地院判決書指出，警方以張姓市民非供自用，9月30日中午12時許，取得「113年大巨蛋國慶晚會」門票2張後，同日晚間在臉書社群上公開兜售，以此方式轉售圖利。
員警網路巡邏發現，佯裝買家以2張門票3000元向張購買門票，相約於同日晚間11時6分許，在某處交付。員警依約到場後，張出面與警方佯裝的買家相約碰面，將門票轉售並交付給無購買真意的員警，當場查獲。
警方認定張姓市民涉嫌違反社會秩序維護法第64條第2款非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利規定送辦。
但張姓市民表示，他當天中午購買票券後，本來要與家人同行，但因為公司臨時出差，所以想說在社團上發文將票券賣出。
法官審理認為，社會秩序維護法第64條第2款是指，「按非供自用」，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
法官指出，張欲出售的票券張數僅有2張，販售門票的行為，與一般大量購入熱門遊樂票券、再加價出售以牟取暴利者，即俗稱的黃牛迥異。不能排除張取得票券時是出於自用，因此引用該條款裁處範疇有疑義。
法官指出，經查「中華民國113年國慶日」官方網站活動入場注意事項第14點載明「本活動免費索票，嚴禁以任何形式非供自用而加價轉售票券，經查證屬實，將依文化創意產業發展法第10條之1規定辦理及裁罰」。因此是否有更適的行政裁罰依據，而非屬於社會秩序維護法裁罰範疇。
法官認為，依警方證據並無法證明張取得門票時，為非供自用而取得，不能依出售門票行為，就直接認定違反社會秩序維護法第64條第2款規定，因此判決不罰。
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