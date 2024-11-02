警局前囂張潑油燒死人 凶嫌還要記者：報導力道小一點

雲林黃姓男子和杜姓朋友因細故衝突，囂張在台中第四警分局前朝杜潑汽油燒死他，犯後對家屬一句道歉都沒有，法院昨辯論終結，檢察官建議依殺人罪判他無期徒刑，黃最後提出1張手寫信，終對家屬致歉外，還特別要求「若現場有媒體記者，希望報導力道小一點。」

檢方查，黃男（30歲）去7月24日在雲林原要載母親就醫，因臨時被杜男叫來台中談判、協調債務，黃不滿被使喚、被當「細漢」，又自認杜挑撥他兄弟感情，一到場不顧就在警局門口朝杜潑汽油縱火燒死他，被依殺人罪嫌起訴。

台中地院國民法庭昨辯論終結，公訴檢察官張凱傑於科刑辯論表示，包括法官在內，大家都想不透黃男的犯罪動機，他總結得出答案，直指杜男是捲入黃男兄弟間的債務風暴而遭遷怒洩憤。

張指出，黃自雲林買塑膠桶、汽油及火柴，一見杜就猛潑、手中握著火柴並引燃，犯後朋友還立即接應，顯是有計畫作案，另從鑑定結果，黃成長無受虐非命運多舛之人，有反社會、邊緣性人格，但非精神疾病。

張凱傑表示，鑑定發現黃具中度再犯暴力犯罪風險，欠缺減刑因子，請法官考量他在警局前囂張縱火殺人，求處無期徒刑，褫奪公權終身。

黃男的辯護人則說，本案是黃男因衝動犯下大錯，但他自始至終認罪，有向被害家屬提出補償20萬元但未被接受，並非毫無悔意，並以司法院量刑趨勢建議系統，建請量處黃男13年6月徒刑。

由於黃男犯後被羈押，但並未禁見，家屬至今未收到他一句道歉，黃最後表示意見時終於提出一張手寫信，庭末朗讀說，他對於自己衝動造成社會恐慌深感抱歉，更對不起被害人家屬，造成不可控的後果，一個家庭因此破碎。

黃表示，目前真的沒能力賠償，但他向地藏王菩薩發願吃素、每天念經迴向被害人。最後還說，如果現場有媒體記者，希望報導力道小一點，以免讓家屬更傷心。