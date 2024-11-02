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兒遭潑油燒全身 忍痛簽放棄急救...母悲鳴：成了殘忍的母親

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓男子僅因細故就在台中第四警分局大門前，朝杜姓友人潑8.5公升汽油燒死人，台中地院國民法庭昨開庭，杜的姐姐泣不成聲，悲憤問黃到底有多泯滅人性，向法官求處判他死刑，杜的母親也寫信吐露「當簽下兒子放棄急救同意書，我成了殘忍的母親」，令人鼻酸。

檢方查，黃男（30歲）去7月24日在雲林原要載母親就醫，因臨時被杜男叫來台中談判、協調債務，黃不滿被使喚、被當「細漢」，又自認杜挑撥他兄弟感情，一到場不顧就在警局門口朝杜潑汽油縱火燒死他，被依殺人罪嫌起訴。

台中地院國法法庭昨開庭，杜男的姐姐表示，弟弟非常顧家，就算在外也常常惦記家人，就連高齡失智的爺爺吃不下飯，他都會專程趕回來哄爺爺用餐，弟弟雖然離婚，但當時已經和前妻談妥準備要復婚，沒想到卻慘遭毒手。

杜的姐姐也轉達母親寫下的一封信，杜母開頭就稱「這天她成了一位殘忍的母親，因為簽下兒子放棄急救同意書」，杜母還說，她在病房眼見兒子全身燒傷裹著紗布，卻不能摸摸他、抱抱他，原想兒子復婚後當一個快樂的阿嬤，卻面臨白髮人送黑髮人之慟。

杜姐更是淚灑法庭，悲呼弟弟的名字，問他「你明明這麼年輕，怎麼就這樣走了？」並述說最小的弟弟還因此改名，只因怕哥哥會怪他，怪他在哥哥放棄急救書上簽名。

杜姐悲憤質問黃男「你在警察局門口殺人，到底有多無視法律、泯滅人性」、「至今到底有無悔意？」並向法官、國民法官求處判黃男死刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 姐姐 母親

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