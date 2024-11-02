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台中警局前潑8.5公升汽油皮開肉綻燒死人 檢斥：目無法紀到極點

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓男子和杜姓友人因細故爭吵，衝動下在台中市警局第四分局大門前朝杜潑8.5公升汽油引燃，釀度全身9成嚴重燒燙傷慘死；台中地院國民法庭昨開庭，檢方提示杜遇害畫面，其抱頭痛苦赤裸坐在地，皮膚被燒到如披在身上垂落的1張破布，檢察官也痛斥黃「目無法紀到極點。」

台中地檢起訴指出，黃男（30歲）2023年7月24日上午在雲林要載母親就醫，因臨時被杜男叫來台中談判、協調債務，相約台中市警局第四分局大門外，黃不滿被杜男使喚、無法載媽媽看病，心生怨恨就在雲林買11.9公升的汽油，及水桶、火柴作案工具預謀。

當天才一碰面，黃不顧就在警局門口，竟水桶內裝有8.5公升的汽油朝杜潑隨即點燃火柴，縱火後還竄進第四分局停車場並翻牆逃離，杜全身燒燙傷嚴重，26日不治，檢方依殺人罪嫌起訴黃。

台中地院由審判長高增泓，陪席法官許月馨、呂超群與6名國民法官審理，台中地檢由公訴檢察官張凱傑、林岳賢蒞庭。

法官昨開庭詢問黃男買汽油、潑灑縱火行凶動機究竟為何，黃說杜男曾自稱開過槍，他買油是擔心遭埋伏，自己和杜5、6年前因友人服刑在某次拈香場合認識，在案發前彼此無宿怨、也沒有任何仇隙。

黃表示，當時和杜男有債務糾紛，黃會去他弟弟那邊刺青，他又曾向弟弟催討債務，後來幾次互動就認為杜男在挑撥他們兄弟感情，當天和杜在電話中爭吵，杜要他立即赴台中談判，導致他無法帶母親就醫，又覺得被杜當成「細漢。」

法官質疑，黃男過去難道沒和他人發生過更嚴重的衝突？既然和杜是朋友，過去又沒仇恨，怎會僅因口角就用這麼激烈行為？黃則說，他認為這次他這輩子最嚴重的爭吵，當時沒想那麼多，和杜見面互罵就潑油點燃。

公訴檢察官張凱傑也提示杜男當下受傷照片，可見他遇害後痛苦抱頭坐在地上，全身已無衣物，皮膚被燒到猶如披掛身上垂落的一張破布，痛斥黃男行為對杜簡直是殘虐，還在警局前縱火，目無法紀到了極點，且黃自己臉也被燒傷，逃逸只顧去醫院掛號根本非自首。

黃男當時在台中市警局第四分局大門前，朝杜男潑8.5公升汽油引燃燒死對方。圖／報系資料照
黃男當時在台中市警局第四分局大門前，朝杜男潑8.5公升汽油引燃燒死對方。圖／報系資料照

債務 檢察官 縱火

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