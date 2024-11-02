超低價拍賣廠辦、華廈、汽車 行政執行署5日等你來競標

法務部行政執行署新北分署11月5日舉行123聯合拍賣會，超低價拍賣270坪廠辦、華廈、汽車及股票，價格合宜又親民，想撿便宜的民眾千萬不要錯過。

行政執行署新北分署11月5日上午10時，在12樓拍賣室進行動產拍賣程序，由Honda CRV汽車1輛率先登場，該車為2014年出廠，行駛里程數約19萬9814公里，尚欠牌照稅及燃料費1萬8533元，須繳清後始能辦理過戶，此次為第1次拍賣，不定底價，由出價最高者得標，想入手的民眾不要錯過。

12日下午3時續於12樓拍賣不動產，中和區中正路上「中正工業大樓」位於3樓，為2戶打通物件，坪數約270坪廠辦，屋齡35年，此次為第4次拍賣，底價6274萬元，平均每坪僅約23.2萬元，該廠辦鄰近中和交流道，近台64線及新北環快，交通便利。

另拍賣坐落於新莊區瓊林南路133號3樓華廈1戶，為工業宅，屋齡31年，坪數約58.4坪，現場隔成2個房間，有1套衛浴、2個陽台及1個開放式廚房，本次為第3次拍賣，底價1670萬元，拍定後點交，該戶不動產1樓即為連鎖便利商店，位處交通要道，投資自用皆宜；當天另拍賣位於板橋、三峽、永和、中和、林口、三重、樹林及鶯歌等區多筆土地。