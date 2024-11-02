獨／陳啟昱涉台鹽綠能弊案 高雄檢警漏夜拘提撲空！恐遭通緝

台鹽綠能公司光電弊案，台南地檢署對涉案前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，南院昨開庭，但陳啟昱未到庭；橋頭地檢署昨晚受託代執行拘提；據悉，高雄檢警漏夜到陳的旗山住處拘人但撲空，陳恐淪通緝犯。

據了解，台南地院昨天上午開庭，陳啟昱未到庭，後台南警方曾直接到陳啟昱位於旗山的處所拘人，並未通知旗山當地警方，結果南市警方到陳宅撲空，未找到人。

昨晚6點多橋檢接獲台南地院電子公文囑託代執行拘提陳啟昱，橋檢指揮旗山警方持拘票前往陳啟昱旗山住處漏夜拘人，但陳不在家，人不知去向，檢警二度撲空，由於屢拘未到案，檢方今日最快將對陳發布通緝。

台鹽前董座陳啟昱去年4月間遭民眾黨前立委陳琬惠踢爆農地違法蓋農舍，後火速宣布退出民進黨籍政壇，但違法農舍被農業局開罰10萬，後自行拆除，恢復農地農用；據了解，陳的戶籍設在旗山，從台鹽前董座退下來後，平日隱居在旗山，因涉及台鹽綠能光電弊案昨未到庭，法官開出拘票抓人。