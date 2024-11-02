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獨／陳啟昱涉台鹽綠能弊案 高雄檢警漏夜拘提撲空！恐遭通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鹽綠能公司光電弊案台南地檢署對涉案前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，南院昨開庭，但陳啟昱未到庭；橋頭地檢署昨晚受託代執行拘提；據悉，高雄檢警漏夜到陳的旗山住處拘人但撲空，陳恐淪通緝犯。

據了解，台南地院昨天上午開庭，陳啟昱未到庭，後台南警方曾直接到陳啟昱位於旗山的處所拘人，並未通知旗山當地警方，結果南市警方到陳宅撲空，未找到人。

昨晚6點多橋檢接獲台南地院電子公文囑託代執行拘提陳啟昱，橋檢指揮旗山警方持拘票前往陳啟昱旗山住處漏夜拘人，但陳不在家，人不知去向，檢警二度撲空，由於屢拘未到案，檢方今日最快將對陳發布通緝。

台鹽前董座陳啟昱去年4月間遭民眾黨前立委陳琬惠踢爆農地違法蓋農舍，後火速宣布退出民進黨籍政壇，但違法農舍被農業局開罰10萬，後自行拆除，恢復農地農用；據了解，陳的戶籍設在旗山，從台鹽前董座退下來後，平日隱居在旗山，因涉及台鹽綠能光電弊案昨未到庭，法官開出拘票抓人。

據了解，擔任過高雄副市長的陳啟昱在地方上有一定人脈，陳啟昱目前行蹤成謎，外界猜測陳恐怕在上次出庭後，有計畫性潛逃，恐怕人已不在台灣。

台鹽暨台鹽綠能前董事長陳啟昱，捲入綠能弊案，台南地院開庭未到庭，人不知去向，檢警兩度拘提撲空，恐遭通緝。本報資料照
台鹽暨台鹽綠能前董事長陳啟昱，捲入綠能弊案，台南地院開庭未到庭，人不知去向，檢警兩度拘提撲空，恐遭通緝。本報資料照

台南 台鹽綠能 弊案 通緝 陳啟昱

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