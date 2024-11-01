聽新聞
0:00 / 0:00

行蹤成謎！涉台鹽綠能弊案陳啟昱未到庭 高雄檢警漏夜旗山拘人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，台南地院今天上午開庭，但陳啟昱未到庭，法官晚間開拘票囑託橋頭地檢代執行，檢方指揮旗山警方漏夜拘人。

據了解，台南地院今天上午開庭，陳啟昱未到庭，後台南警方曾直接到陳啟昱位於旗山的處所拘人，並未通知旗山當地警方，結果南市警方到陳宅撲空，未找到人；晚間橋檢接獲台南地院囑託後，請旗山警方漏夜到橋檢持拘票，再前往陳啟昱住處；據悉，陳上午不在家，恐已潛逃躲藏，不知去向。

台鹽前董座陳啟昱去年4月間遭民眾黨前立委陳琬惠踢爆農地違法蓋農舍，後火速宣布退出民進黨籍政壇，但違法農舍被農業局開罰10萬，後自行拆除，恢復農地農用；據了解，陳的戶籍設在旗山，從台鹽前董座退下來後，平日隱居在旗山農舍內，因涉及台鹽綠能光電弊案今未到庭，法官開出拘票抓人。

據悉，台南地院昨晚6點多出發電子公文給橋頭地檢署，囑託拘提陳啟昱；橋頭地檢署昨晚證實確有收到南院囑託拘提陳啟昱，檢方僅低調表示，會盡速拘提，其餘不表意見。

晚間橋檢指示旗山警分局警方前往拿拘票，再至陳啟昱住處逮人；據了解，擔任過高雄副市長的陳啟昱在地方上有一定人脈，陳啟昱目前行蹤成謎，有人猜測陳恐怕已不在台灣。

台鹽前董事長陳啟昱。本報資料照片
台鹽前董事長陳啟昱。本報資料照片

台南 農舍 陳啟昱

延伸閱讀

台鹽綠能聲押案今晚更裁 4人到案2人裁押禁見

台鹽綠能前董座陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案

台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

台鹽綠能弊案…陳啟昱等5人聲押遭駁 南檢提抗告批「法官見解有誤」

相關新聞

行蹤成謎！涉台鹽綠能弊案陳啟昱未到庭 高雄檢警漏夜旗山拘人

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，台...

精神壓力大…長期照顧病母釀自身重鬱 蘆竹兒弒母一審判決出爐

桃園蘆竹吳姓男子獨自照顧罹病母親，卻因精神壓力大讓自己罹患重鬱症，去年6月某日上午為求解脫，徒手勒斃母親伴屍7小時後自首...

台鹽綠能聲押案今晚更裁 4人到案2人裁押禁見

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成...

台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成...

台鹽綠能前董座陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案

台南地檢署偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，台南地方法院今天召開羈押庭，陳啟昱未到庭，地院...

嘉市警員包庇經營德州撲克賭場 嘉義地院批知法犯法判刑8月

嘉義市警局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，經營德州撲克賭場，嘉檢起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，批知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。