行蹤成謎！涉台鹽綠能弊案陳啟昱未到庭 高雄檢警漏夜旗山拘人

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，台南地院今天上午開庭，但陳啟昱未到庭，法官晚間開拘票囑託橋頭地檢代執行，檢方指揮旗山警方漏夜拘人。

據了解，台南地院今天上午開庭，陳啟昱未到庭，後台南警方曾直接到陳啟昱位於旗山的處所拘人，並未通知旗山當地警方，結果南市警方到陳宅撲空，未找到人；晚間橋檢接獲台南地院囑託後，請旗山警方漏夜到橋檢持拘票，再前往陳啟昱住處；據悉，陳上午不在家，恐已潛逃躲藏，不知去向。

台鹽前董座陳啟昱去年4月間遭民眾黨前立委陳琬惠踢爆農地違法蓋農舍，後火速宣布退出民進黨籍政壇，但違法農舍被農業局開罰10萬，後自行拆除，恢復農地農用；據了解，陳的戶籍設在旗山，從台鹽前董座退下來後，平日隱居在旗山農舍內，因涉及台鹽綠能光電弊案今未到庭，法官開出拘票抓人。

據悉，台南地院昨晚6點多出發電子公文給橋頭地檢署，囑託拘提陳啟昱；橋頭地檢署昨晚證實確有收到南院囑託拘提陳啟昱，檢方僅低調表示，會盡速拘提，其餘不表意見。