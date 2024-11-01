台鹽綠能聲押案今晚更裁 4人到案2人裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成功，發回地院更裁，台南地院今開庭，陳啟昱未到已發出拘票外，台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉國際科技負責人蘇俊仁裁押禁見，另台綠前副總經理郭政瑋及晁暘開發負責人戴妤倩請回。

據調查，陳啟昱家住高雄，院方晚間發出電子公文給陳戶籍所在地橋頭地檢署，法官囑託橋頭地檢署拘提陳到案。

南檢22日指揮調查局搜索台綠總公司等10多處，訊後依證交法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪嫌，對陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技負責人蘇俊仁、晁暘開發負責人戴妤倩共5人聲押禁見。

台南地院聲押庭認為，台鹽綠能雖是台鹽轉投資成立的公司，但兩家公司應分別屬獨立公司法人，台綠並非證券交易法中所稱已發行有價證券公司，且檢方也未具體指出台綠不合哪些營業常規，不符合證券交易法。

檢方25日提抗告指出，陳啟昱、蘇坤煌犯案時分別為台鹽實業公司董事及經理人身分，而台鹽與台綠是上市公司與子公司關係，台鹽具實質控制權，且陳啟昱等人為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司、及主導成立台綠公司，進而以台綠名義作不合營業常規及不利益交易。

台南高分院28日認為，應再詳查陳啟昱在任時，是否使台綠作不利益的交易，撤銷發回南院更裁。

台南地院晚間裁定，台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉國際科技負責人蘇俊仁裁押禁見，另台綠前副總經理郭政瑋及晁暘開發負責人戴妤倩請回。記者邵心杰／攝影
台南地院晚間裁定，台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉國際科技負責人蘇俊仁裁押禁見，另台綠前副總經理郭政瑋及晁暘開發負責人戴妤倩請回。記者邵心杰／攝影

台南 台綠 陳啟昱

延伸閱讀

台鹽綠能前董座陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案

台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

台鹽綠能弊案…陳啟昱等5人聲押遭駁 南檢提抗告批「法官見解有誤」

影／台鹽綠能弊案聲押前董座陳啟昱等5人遭法院駁回 理由出爐

相關新聞

行蹤成謎！涉台鹽綠能弊案陳啟昱未到庭 高雄檢警漏夜旗山拘人

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，遭台南地院駁回，檢方提抗告成功，台...

精神壓力大…長期照顧病母釀自身重鬱 蘆竹兒弒母一審判決出爐

桃園蘆竹吳姓男子獨自照顧罹病母親，卻因精神壓力大讓自己罹患重鬱症，去年6月某日上午為求解脫，徒手勒斃母親伴屍7小時後自首...

台鹽綠能聲押案今晚更裁 4人到案2人裁押禁見

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成...

台鹽綠能案更裁案…前董座陳啟昱未到庭 法官發拘票拘提

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告成...

台鹽綠能前董座陳啟昱未現身羈押庭 台南地院行文橋檢代拘提到案

台南地檢署偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人遭駁回後抗告成功，台南地方法院今天召開羈押庭，陳啟昱未到庭，地院...

嘉市警員包庇經營德州撲克賭場 嘉義地院批知法犯法判刑8月

嘉義市警局第一分局羅姓警員被控2年多前包庇線上賭博，經營德州撲克賭場，嘉檢起訴，嘉院今天依公務員包庇圖利聚眾賭博罪，批知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。